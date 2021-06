Frygter anklager: Fynsk virksomhed kæmper med at bevise sin bæredygtighed

- Det ville være virkelig træls. Vi bruger så mange timer på at få frem, at vi netop er mere bæredygtige i hele vores værdikæde. Det er fra planten bliver sået, til den ligger på hylderne, at vi er mere bæredygtige, siger Simone Westergaard.

Der er god grund til at være påpasselig med den grønne markedsføring. Der er nemlig flere og flere virksomheder, som bliver anklaget for greenwashing. Der har over de seneste par år været en stor stigning i klager til forbrugerombudsmanden.

"Klagerne er steget med 100 procent"

Hvordan har tendensen været med klager over de seneste par år?

- De senere år, der er antallet af vores klager steget. De er sådan set steget med 100 procent, siger Christina Toftegaard Nielsen, der er forbrugerombudsmand, og fortsætter:

- I 2019 fik vi 19 klager. Og i 2020 steg det tal til 64 klager. Og i år har vi indtil videre fået 33 klager, siger Christina Toftegaard Nielsen.