Grøn idé: Studerende vil lave hygiejnebind af planter

Det kan være svært at få øje på et miljørigtigt alternativ til de almindelige hygiejnebind og tamponer, når man tager turen gennem det lokale supermarked.

Sådan tænkte de tre studerende Frederikke Dahl, Simone Westergaard og Emilie Søby Eriksen fra Syddansk Universitet, der nu har taget sagen i egen hånd og udviklet en ny type bind af bæredygtige plantefibre.

- Vi står jo i en krise lige nu hvad angår miljøet. Det her er et produkt, der bliver brugt i stor stil. Og så er det bare et område, hvor man kan gøre en forskel, siger Frederikke Dahl.

Pigerne er ved at opstarte virksomheden under navnet Mewalii. Med konceptet håber de på at komme til at sælge de bæredygtige bind gennem en abonnementsordning og på længere sigt også tamponer.

Læs også Bæredygtig mad: Frokostordningen skal følge resten af samfundet

Behovet er der

I dag består 70 procent af alle bind på markedet af plastikfibre, der belaster klimaet på grund af deres indhold af råolie. Andre bind indeholder bomuld, som kræver store mængder vand til produktionen.

Det var de forhold, som fik de tre studerende til at få øjnene op for i stedet at opbygge bindene af plantefibre.

- Fibrene kan dyrkes i Europa, hvor bomuld dyrkes i tropiske lande. Derudover kræver fibrene kun en femtedel af den mængde vand, som bomuldsproduktionen kræver, fortæller Frederikke Dahl.

Præcis hvilke planter, fibrene skal komme fra, vil pigerne ikke afsløre, da de er ved at søge patenter på produktet. De har dog testet fibre fra blandt andet brændenælder med gode resultater.

Læs også SDU vil være Danmarks mest bæredygtige universitet

Grønne alternativer ikke gode nok

Der findes allerede alternative hygiejneprodukter i butikkerne, som er mere miljøvenlige. Blandt andet er genanvendelige menstruationskopper af silikone ved at vinde større indpas på markedet, og kvinder har også mulighed for at købe bind af stof, som kan vaskes efter brug.

Eksistensen af disse alternativer er de tre studerende også bevidste om, men de mener, at der er plads til forbedringer.

- Genbrugsbind af stof holder kun et par timer, inden de skal skiftes. Og så er der også menstruationskopper, men de fungerer ikke for alle, fordi de ikke altid sidder godt og holder tæt. Så vi ville lave noget derimellem, som også har et lavt CO2-forbrug, fortæller Frederikke Dahl.

Læs også Blomsterhandler printer miljøvenlige blomster

Mangler producent

Det sidste halve år har pigerne tilbragt i laboratoriet for at undersøge forskellige plantefibres sugeevne, vandforbrug og kemikalieforbrug.

Foreløbigt mangler de at få udviklet en protype på produktet, så de kan begynde at lede efter investorer. Ligeledes arbejder de på at få kontakt til folk i produktionsbranchen, som kan hjælpe med at sætte produktionen i gang.

- Vi skal lige finde nogen, som vil komme andre fibre i deres maskiner. Ellers kan det være, at vi skal ud og købe vores eget produktionsanlæg, siger Frederikke Dahl.

Pigerne forventer at stå klar med en endelig prototype på bindet ved udgangen af 2020.