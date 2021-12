Fyns Politi ekstra til stede i Vollsmose: Kriminelle grupper skaber uro

- Vi har været ude i Fyrreparken et par gange i denne uge, fordi vi gerne vil vise de kriminelle at vi holder øje med dem, og at vi vil sætte en stopper for deres kriminalitet og utrygskabende adfærd, siger Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør fra Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Fyns Politi fortæller, at det i en længere periode har været ekstra tilstede for at holde øje med kriminelle grupperinger og bander i Vollsmose-området.



Fyns Politi opfordrer derfor borgere i Fyrreparken og omkring Vollsmose til at tage kontakt til politiet, hvis de oplever større grupper, der mødes og skaber utryghed, fortæller vicepolitinspektøren og fortsætter: