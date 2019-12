Skud på åben gade i Odense: Politiet indfører visitationszone

Det er politidirektøren i Fyns Politi, der træffer beslutningen om at oprette en visitationszone.



Zonen gælder: Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ejby Møllevej og mod vest Ejby Møllevej til Skt. Jørgens Gade, Åsumvej og Ejbygade nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.



Baggrunden for den geografiske udstrækning er på den ene side, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig. På den anden side er der lagt vægt på, at det i indledningen nævnte skyderi er foregået i Vollsmose.

Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.



Visitationszonen udløber den 14. januar 2020 klokken 14.00. Visitationszonen gælder 24 timer i døgnet alle periodens dage. Der vil være mulighed for forlængelse.

Kilde: Fyns Politi