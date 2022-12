Fynsk musiklegende er død: - Jeg har aldrig mødt så ærligt et menneske, siger berørt redaktør

- Undskyld, jeg bliver helt berørt.

Tårerne presser sig på i toppen af det fynske kulturliv ovenpå nyheden om, at øens helt egen rocklegende Rock Nalle er død, 79 år gammel.

- Jeg har aldrig mødt et menneske, der var så åbent og ærligt, siger Fyens Stifttidendes kulturredaktør, Klaus Knakkegaard, kort efter nyheden om Rock Nalles død blev offentliggjort torsdag.

En af de første gange han mødte Nalle, der også gik under det borgerlig navn Roland Lyhr Sørensen, åbnede han døren til sit hjem kun iført bokseshorts.

- Og så havde han glemt sit gebis, fortæller Klaus Knakkegaard.

- Han var en mand, der ikke havde noget at skjule. Han var bare Nalle, og så måtte man tage ham, som han var, forklarer redaktøren, der indrømmer, at han er lidt ekstra berørt i dag.

I 2010 udgav Klaus Knakkegaard en bog om det fynske rockfænomen, som han også har drukket spandevis af kaffe og cola med.

Og udover de talrige musikalske præstationer, er cola lige netop et godt billede på, hvilken mand Nalle var.

- Han havde aldrig en 'rider', når han skulle spille. Han havde altid selv sin Coca-Cola med og ville bare spille.

En 'rider' er den del af en musikers kontrakt med spillestederne, hvor de stiller krav til, hvad der skal være backstage til deres koncerter. En rockgruppe har blandt andet i sin 'rider' krævet, at alle de brune M&M's blev sorteret fra i gruppens store skål med slik.



- Han var meget ydmyg og meget, meget ærlig, siger kulturredaktøren.

Danmarks vildeste comeback

Den fynske musiker havde dog ellers god grund til at have stjernenykker.

Ikke nok med, at han har haft en 60 år lang musikkarriere, så stod han bag, hvad flere betegner som Danmarks vildeste comeback i 1996, hvor han efter et stofmisbrug og en meget mørk periode af sit liv vandt to grammyer for sin musik.

Og selvom han på nogle af de sidste udgivelser havde mistet meget af sin vokal, så mener Klaus Knakkegård stadig, at man bør sætte en af dem på i dag, hvis man vil mindes den fynske musiker.

- Han har en autencitet, som man ellers ikke mærker. Når han synger om livet og døden, så har han selv leget med begge dele, siger Klaus Knakkegaard.

'Go'e gamle fru olsen’ er det nummer som de fleste fynboer vil kende Rock Nalle for. Det er dog ikke det hit, som kulturredaktøren vil huske ham for.



- Skal man høre Nalle på sit højdepunkt, så skal man tilbage til 60’erne, fortæller han.



Han håber, at nye og gamle lyttere vil sætte sangen 'In The Midnight Hour' på, hvis de skal mindes rocklegenden.

- Det er et nummer, der virkelig viser hans stemme, forklarer redaktøren.

Nummeret lavede Rock Nalle i samarbejde med pladeproducenten og vennen fra vuggestuen i Odense Johnny Reimer.

Museum hylder allerede Rock Nalle

Siden comebacket i 1996 er det blevet til over 1.000 koncerter ifølge hans management, der torsdag udsendte pressemeddelelsen om hans død.

Hans karriere startede i begyndelsen af 1960'erne med bandet The Teddy Bears.

Tidligere i år åbnede Rock Nalle Museum i Hørve på Sjælland, der hylder den nu afdøde fynske rocklegende.

Noget der dog kan være svært at fornemme på Rock Nalles museum, er personen Roland Lyhr Sørensen, som er den, redaktøren Klaus Knakkegård kommer til at mindes.



- Han var åben, meget varm og ærlig som ingen andre. Noget jeg beundrer ham meget for, siger redaktøren.

Kom med på museet dedikeret til Rock Nalle og et dansk stykke musikhistorie her.