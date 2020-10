Gammel kaserne rives ned: Skal give plads til 100 nye bæredygtige boliger

Der er store ambitioner for det tidligere kaserneområde omkring Rismarksvej i Odense.

Her har Jensen Gruppen og Fyns Almennyttige Boligselskab, FAB, netop indgået kontrakt om at opføre 100 nye almene boliger bestående af 76 familieboliger og 24 seniorboliger samt et tilhørende fælleshus for hele boligafdelingen.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu har indgået en aftale om at bygge 100 bæredygtige og attraktive lejeboliger til en fornuftig pris i Odense. I FAB arbejder vi målrettet på at skabe grønnere og mere bæredygtige boligområder, og det er Thors Have et godt eksempel på, siger Jacob Michaelsen, der er direktør i FAB, i en pressemeddelsen.

De gamle kasernebygninger er allerede i gang med at blive revet ned, og det skal give plads til den nye bæredygtige bydel.

Bæredygtige beslutninger

Det første spadestik bliver taget i løbet af 2021, og i de kommende boliger, er der indarbejdes bæredygtighedstiltag inden for både sociale, økonomiske og miljømæssige fokusområder.

Hvad er DGNB-certifiering? DGNB er den mest anvendte certificeringsordning for byggeri i Danmark.



Ved en DGNB-certificering vurderes et byggeri ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder: Miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proceskvalitet. Byggeriet tjener point ved adskillige underkriterier, herunder for eksempel indeklima, totaløkonomi, LCA, anvendelse af byggevarer med EPD, miljørisici i forbindelse med byggevarer, miljøpåvirkning i forbindelse med indvinding af materialerne, akustik med mere. På baggrund af den evaluering tildeles byggeriet en sølv-, guld- eller platincertificering.



DGNB blev af den danske byggebranche identificeret som den mest omfattende certificeringsordning, som fokuserer på bæredygtighed som helhed og ikke kun på miljømæssige aspekter. Kilde: Dansk Byggeindustri Se mere

- Thors Have opnår en DGNB-guld-certificering, hvilket betyder, at vi har truffet bæredygtige beslutninger, der både kommer miljøet og beboerne til gode. Med de nye familie- og seniorboliger skaber vi rammen om et godt boligliv, hvor fællesskaber på tværs af alder får mulighed for at vokse, siger Jacob Michaelsen.

I alt består det gamle kaserneområde af ni byggefelter på omkring 71.000 kvadratmeter grund. Af dem skal 43.000 kvadratmeter være bebyggelse.

I de kommende år skal der i Thors Have bygges almene boliger, private udlejningsboliger, rækkehuse og ejerboliger for omkring 1,5 milliarder kroner.

Nytænkende og energirigtige boliger

Det er Jensen Gruppen, der står bag udviklingsselskabet Thors Have A/S, der i samarbejde med Odense Kommune har lagt strategien for udstykning og omdannelse af området, der skal være med til at styrke kommunens grønne identitet.

- Det er en milepæl for hele byudviklingen i Thors Have, at vi nu har indgået en aftale om de første boliger, der skal danne rammen om det gode liv på tværs af alder og sociale grupper, siger Karsten Hjarsø, der er CEO i Jensen Gruppen, i pressemeddelsen.

For netop at styrke den grønne identitet bliver der skabt nytænkende, energirigtige boliger samt attraktive udearealer, der kan medvirke og inspirere til en sund livsstil.

- Vores ambition er at skabe en bæredygtig bydel i bred forstand, der lever op til Odense Kommunes bystrategi. Thors Have bliver ikke blot hjemsted for kvalitetsboliger, men vi udvikler også hele nærområdet og skaber et nyt byområde, siger Karsten Hjarsø.

I pressemeddelelsen oplyses det, at område henover de næste mange år bliver videreudviklet med stisystemer, nyttehaver og parkeringsmuligheder, og at der samtidig bliver åbnet et letbane stop 200 meter fra Thors Have.

De første boliger forventes at stå klar i slutningen af 2022.