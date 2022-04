Gammelt tag bliver til nye gangbroer: Materialemangel sætter skub i genbruget

Derfor er de tre parter indstillet på at se, hvordan man kan nytænke det enorme byggeprojekt.

- Det er ikke gjort med at tage et enkelt type bræt ned, der bliver kigget på alle fraktioner. Vi kan jo bruge det til at vise som et eksempel for andre, men også for branchen, siger bæredygtighedschef i Enemærke og Petersen, Anders Strange Sørensen, og han fortsætter:

- Den samarbejdsrelation jeg har, og de eksempler på, hvordan tingene bliver genbrugt, det kan inspirere i andre projekter, og det kan vise en vej også for nogen helt nye konstellationer i branchen og nogen nye samarbejder på tværs af branchen.

Mangler politisk opbakning

Et af eksemplerne på genanvendelse i Åhaven er underbrædder fra tagene på de huse, der skal rives ned.

Træet er ikke godt nok til, at det kan blive brugt inde i et hus, men i stedet for bare at smide brædderne ud, så bliver de brugt til at bygge gangbroer på byggepladsen.

Et andet eksempel er limtræet fra de større tagkonstruktioner. Det tager byggemarkedet Stark under behandling, så det kan bruges til at bygge terrasser på de nye huse i Åhaven.