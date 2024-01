Hanne overlevede ulykke takket være særlig væske - nu er den en mangelvare

En droppose med den gullige væske hænger over Hanne Lillelunds skulder. Minut for minut vokser indholdet af de gyldne dråber i posen. Det samme gør andelen af plasmadonorer på Fyn og resten af landet, men det er langt fra nok.

- Uden plasma kunne jeg have været død i dag, siger Hanne Lillelund.

For 21 år siden blev hun nemlig kørt ned af en højresvingende lastbil på vej til frisøren.

Det resulterede blandt andet i, at Hanne Lillelund mistede sit højre ben. I tre en halv måned lå hun i en hospitalsseng, hvor hun var tæt på at dø to gange.

- Jeg kunne lige så godt have været død, men det gjorde jeg ikke.

- Derfor skal man sørge for at blive tappet, for det redder liv.

Plasma bliver nemlig brugt til traumepatienter som Hanne Lillelund på sygehusene, fordi det blandt andet hjælper blodet med at størkne.

Langt størstedelen af plasma – omkring 95 procent - bliver dog brugt til at fremstille medicin. Men det kan du se meget mere om i videoen her: