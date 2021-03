Her kan du spille minigolf gratis i påsken

Påskeferien er for mange skudt i gang, og selv om mange aktiviteter er lukket ned, er der fortsat gode muligheder for at komme ud og røre sig lidt.

Læs også Ny attraktion åbnet i Odense

I det centrale Odense er der mulighed for at tage en omgang minigolf med familien - helt gratis endda.

- Folk er glade, og glæden gør også mig selv glad, siger den lokale ildsjæl Nis Jarl Jespersen, der arbejder som frivillig på Vesterbro Minigolf.

Sådan blev banerne til virkelighed

Det er Vesterbros beboere, der i lighed med en række andre kvarterer i Odense, har kunnet søge om 200.000 kroner fra kommunen. Nis Jarl Jespersens idé om en minigolfbane vandt.

Derfor sørger han for, at banerne står klar, og han forsikrer om, at håndtag og bolde bliver rengjort, så spillet er coronavenligt.

Banerne er primært tiltænkt beboerne i området, men kan benyttes af alle gratis.

02:02 Se tv-indslaget om Vesterbro Minigolf. Video: Ken Petersen Luk video

Nytilflytter: Fed mulighed som fynbo

TV 2 Fyn fangede nogle af de aktive, der trodsede det triste martsvejr og fik noget motion.

- Man kender ikke de fede muligheder, man har som fynbo, så det er fedt at stifte bekendtskab med som nytilflytter, siger softwareingeniør Jeppe Tinghøj Honoré, der bor i det centrale Odense.

- Jeg synes, det er fin mulighed for at bruge noget tid med nogle gode venner og drikke en øl eller en sodavand, tilføjer ingeniørstuderende Ann Sofie Nutzhorn.

Vesterbro Minigolf er placeret på Vesterbro i Odense tæt på Føtex. Banerne, der åbnede sidste sommer, ligger mellem Jens Benzons Gade og Thorsgade.