Hjælp Alis familie: Nyt teaterstykke sætter fokus på ghettoloven i Vollsmose

- Normalt er man vant til, at hvis der er et politisk emne, så deltager man i en debat eller til et oplæg, og så går man derfra og har egentlig ikke fået mere ud af det end det, man har set. Med et teaterstykke så formår vi at italesætte de her politiske emner på en helt anden måde, fordi vi engagere publikum, siger Ibrahim El-Hassan.

Et håb om at nå længere ud

Den lille teatertrup er blevet inviteret til at komme og optræde på Teater Momentum af Monia Sander, der er teaterets kunsteriske leder for den nuværende sæson. Hun mener, at gruppen og dens perspektiv har manglet i teaterets program.

- Når man er I det, tænker man måske ikke, at ghettoloven er chokerende. Men det er chokerende at man på den måde diskriminere i lovgivningen. Så derfor mener jeg, det er en akut problemstilling at tale om. Også på teateret, siger Monia Sander.