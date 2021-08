Hjemvendt venstremand tager gerne borgmesterposten i stedet for Lilleholt

- Jeg tror, det også er er en del af det, at vide, hvad det er for en person der er bag ved den facade som mange politikere har. De er meget korrekte og formelle, siger Johnny Killerup og tilføjer:

- Jeg vil godt dele min hverdag, og jeg vil også, at når man inviterer folk indenfor i dagligstuen, at de så ser nye sider af en person. Det tror jeg faktisk godt folk kan lide.

Åbner sin egen kampagnebutik

Han åbner sin helt egen kampagnebutik på gågaden. Og det er ikke fordi, at han synes Venstre og partikollegerne fører en kedelig valgkamp.

- Jeg synes, jeg kan tilbyde noget andet, noget mere. Som mit slogan "Vi kan mere. Vi skal mere", det tror jeg vi allesammen skal udfordres på.

- Det er ikke en kritik, det er bare et udtryk for, at vi kan godt gøre tingene lidt anderledes, lidt alternativt, lidt levende.

Han er samtidig ikke bleg for, at indrømme, at han har også har politiske ambitioner om mere end bare en tilbagevenden til byrådet.

- Jeg tror, alle politikere sidder med en lille borgmester i maven. En politiker der siger, at de ikke går efter absolut indflydelse og så højt til tops som muligt, det tror jeg faktisk ikke helt på.

V-folk vælges på personlige stemmer

I det siddende byråd i Odense har Venstre seks medlemmer. Christoffer Lilleholt er rådmand og er udpeget som partiets spids- og borgmesterkandidat.

Venstrekandidaterne stiller op til kommunalvalget på en såkaldt nomineret opstilling. Det betyder, at ligegyldigt om man er nummer et eller 18 eller 25 på listen, så vil man blive valgt på antallet af personlige stemmer.

Rækkefølgen er typisk blevet besluttet på et opstillingsmøde, og det er endnu uvist, hvor på listen Johnny Killerup står.

Venstre åbnede fredag eftermiddag en valgbutik på gågaden i Odense. Partileder Jakob Ellemann-Jensen klippede snoren.