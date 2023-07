Højme Svømmehal lukket efter brand

Højme Svømmehal er i første omgang lukket indtil lørdag, efter der onsdag opstod brand i svømmehallen.

Branden brød ud i et solcelleanlæg på hallens tag og har efterladt et hul i tagkonstruktionen. Det præcise omfang af skaderne mangler stadig at blive gjort op, derfor er det også usikkert, hvor længe svømmehallen kommer til at være lukket.

Rune Bille, der er chef for Odense Idrætspark, håber dog på at kunne genåbne inden for et par dage.

- Finder vi noget i morgen i forhold til den bærende konstruktion, så åbner vi selvfølgelig ikke før, at sikkerheden er i orden, siger Rune Bille.

- Og så skal vi sikre, at vandet i svømmehallen er så rent, som det plejer at være, siger Rune Bille og forklarer, at det ikke er en stor manøvre, men at det kræver, at alt vandet kommer igennem rensningsanlægget.