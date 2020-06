Hovedbrud for Michelsen: OB uden førstemålmand i skæbnekamp

OB's reservemålmand Sayouba Mandé havde en skrækkelig aften mellem stængerne, da OB på udebane mod Silkeborg i mandags blev sendt tilbage til Fyn med et ydmygende nederlag på 0-6.

Men nu får den ivorianske målmand muligvis revanche i torsdagens vigtige hjemmekamp mod Sønderjyske. Den normale førstemålmand Oliver Christensen er stadig ude med en skade og figurerer derfor ikke i truppen, der blev offentliggjort torsdag formiddag.

Alternativt kan der blive debut til den normale tredjekeeper Hans Christian Bernat.

Endnu en udfordring

Ifølge Martin Davidsen, der er redaktør på OB-mediet Stemmer fra Ådalen, er Oliver Christensens fortsatte fravær en udfordring for OB.

- Det er aldrig godt for en målmand at lukke seks mål ind. Det er et chok for alle og kan give nervøsitet. Oliver Christensen har jo ellers stået for stabilitet indtil nu, siger han.

Martin Davidsen tror dog ikke, at OB igen skifter på målmandsposten og sætter Hans Christian Bernat på banen. Det kan give yderligere usikkerhed i truppen.

- Klubben siger jo selv, at kampen i Silkeborg var en isoleret hændelse, siger Martin Davidsen.

Lang skadesliste

På den efterhånden berømte lange skadesliste i OB er der aktuelt syv spillere på før kampen mod Sønderjyske: Oliver Lund, Alexander Juel, Issam Jebali, Janus Drachmann, Mart Lieder, Jacob Barrett og altså Oliver Christensen er ude.

Til gengæld ser det ud til, at forsvarsspiller Kasper Larsen er klar til kamp. Han var ellers - ifølge flere medier- frygtet skadet efter træningen onsdag. Også den unge angriber Mikkel Hyllegaard er tilbage igen efter en længere sygdomsperiode.

Stillingen i OB's pulje OB: 33 point Lyngby: 32 point Sønderjyske: 30 point Silkeborg: 19 point Se mere

Det kan blive vigtigt, for der er meget på spil i torsdagens kamp. Ifølge Martin Davidsen kan man anskue kampen på to måder.

- Der er den rent matematiske tilgang til kampen. Kigger man på den, er kampen ikke afgørende. Selv med et nederlag kan OB stadig selv afgøre det (at klubben ikke rykker ned. red.). Der er kampen ikke vigtigere end for eksempel kampen mod Lyngby i næste uge.

- Men så er der hele selvforståelsen i forhold til kampen. Et nederlag kan grave hullet dybere og gøre panderynkerne tydeligere, forklarer han.

De helt unge kan også få chancen igen. Både Max Fenger, Robin Ørstrøm, Jakob Breum og Mathias Brems er med i truppen.

Sønderjyske må til gengæld undvære blandt andet fynske Alexander Bah, der afsoner karantæne i aftenens kamp.

