I en kælder i Odense lærte Isdronningen at trylle penge frem - nu taler hele Danmark om hende

- Jeg har købt dyre sko, som andre har købt mælk, siger Amira Smajic.

Johnny Hast Hansen bekræfter over for TV 2 at have ansat Amira Smajic, men siger, at han aldrig har opfordret hende til ikke at overholde lovgivningen. TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få et interview med ham.

Derfor kaldte de hende "Isdronningen"

Efter jobbet hos Johnny Hast Hansen arbejdede hun for de mest berygtede bande- og rockergrupperinger i Danmark, heriblandt Hell’s Angels, Bandidos, Satudarahm, LTF og NNV.

I denne periode fik hun øgenavnet “Isdronningen”, når hun hjalp kriminelle med rådgivning.

- De synes, jeg var sej, magtfuld og intelligent. De kaldte mig “Isdronningen”, siger hun i TV 2-dokumentaren.

- Fordi jeg ofte ikke havde nogen reaktion på deres handlinger, og fordi jeg ikke udviste særlig meget empati eller medfølelse i nogen situationer.

Underviste i konkurser - og gik selv konkurs ti gange

Ud over rådgivning til forskellige grupperinger i Danmark vendte hun også tilbage til universitetet - som underviser.

Amira Smajic arbejdede som ekstern lektor på Syddansk Universitet i Kolding og Odense fra 2014 til 2018 - det bekræfter universitetet overfor TV 2 Fyn.

Her skulle hun have underviste i rekonstruktionsret, altså konkurslovgivning.

Det har hun til gengæld også omfattende erfaring med. Et opslag i Erhvervsregistret viser, at mindst ti af de virksomheder, hun enten har ejet eller været direktør i, er gået konkurs.

Afsløret af hemmelige optagelser

Nu er hun hovedpersonen i TV 2-dokumentaren “Den sorte svane”, hvor hun med skjulte optagelser afslører advokater, erhvervsfolk, entreprenører og en ekspolitiker i at have forbindelser til underverdenens kriminalitet.

Det har hun gjort, mens hun i al hemmelighed har arbejdet for TV 2. Det har hun gjort siden 2022.

Men efter ti måneder under dække viste det sig dog, at hun holdt noget hemmeligt for folkene bag dokumentaren. Hemmeligheden har TV 2 nu afsløret med skjulte optagelser.

Aftalen med TV 2 var, at hun skulle lægge kriminaliteten bag sig, men dokumentaren afslører også, at hun har kørt et dobbeltspil og selv medvirket til mere kriminalitet.

Amira Smajic har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 Fyn.

Du kan se dokumentaren på TV 2 Play.