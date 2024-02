I en time ledte Søren forgæves efter p-plads ved sygehus - men skulle alligevel betale

Dybt godnat

Søren Wiisbøl er ikke den eneste, der har betalt for parkering uden at have stillet bilen.

På Svendborg Sygehus fik Rene Erbs fra Munkebo også en opkrævning på 101 kroner for at køre rundt i parkeringspladserne. 12 kroner for parkeringen og 89 kroner i gebyr.

- Det er helt dybt godnat dernede, siger Rene Erbs.

Hans kone kørte ham på sygehuset, hvor han hurtigt skulle hente et apparat, mens hun kørte rundt i området.

- Jeg kan ikke sætte mig ind i en masse regler, inden jeg som patient går ind på sygehuset. Jeg ved godt, jeg skal registreres, men det valgte vi ikke at gøre, siger Rene Erbs.

- Det skulle kun tage et par minutter at hente et apparat, men der er ventetid på afdelingen, så det tager knap en time. Det er vel ikke ulovligt at sidde og vente i sin bil.