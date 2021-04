Ingen fodbold i Vollsmose: Topkamp udsat grundet høje smittetal

Nu venter begge hold på, at DBU Fyn fastsætter en ny dato, som umiddelbart kommer til at ligge i starten af maj. Det er endnu uvist, hvordan smittetallene i Vollsmose kommer til at se ud til den tid, og om B1909 kan komme til at spille på hjemmebane.

- Så kan vi jo blive presset ud i at rykke til et andet anlæg. Men vi håber på hjemmebane og tilskuere til den tid, understreger Dennis Witek.