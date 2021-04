GOG forlænger med succesfuld cheftræner

Den 34-årige træner kalder det for et nemt valg at forlænge kontrakten.

- Det var været ret simpelt. GOG har stadigvæk mod på at rykke sig mere, og derfor bliver jeg stadig mega motiveret af det miljø, vi er i. Eftersom GOG stadig har ambitioner om mere, matcher de også mine egne ambitioner.

- Samtidig har jeg det bare godt her, så det er et nemt valg. Jeg har ikke været i tvivl om det, siger Krickau til TV2 Sport.

Kontrakt på bagkant

Kontraktforlængelsen kommer på bagkant af et succesfuldt grundspil, som GOG endte med at vinde i Herre Håndbold Ligaen. Her sluttede holdet et enkelt point foran Aalborg Håndbold.

Grundspillet blev vundet af et GOG-hold, som har benyttet sig af en række unge spillere. Netop evnen til at udvikle talenter og samtidig opnå gode resultater er årsagen til, at GOG ønsker at binde Krickau på en lang kontrakt.