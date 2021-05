Kan være livsfarligt: Kørestrøm fra letbane bekymrer vinduespudser

Hvis man arbejder i et område, hvor der er under fire meter til en af letbanens skinner, så er det en opgave, hvor Odense Letbane skal indvolveres for at sikre, det sker på forsvarlig vis, fortæller miljøchefen.

Odense Letbane afholder webinarer med info om kørestrøm og sikkerhed 17. maj, 19. maj og 26. maj. Webinaret 17. maj er for erhvevsdrivende som for eksempel vinduespudsere. De to øvrige webinarer er for naboer til letbanen.

Man kan tilmelde sig på Odense Letbanes hjemmeside.