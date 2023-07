Kattehjem kalder udvikling for tragisk

I årets første seks måneder blev rekordmange kæledyr forladt af deres ejere.

Det drejer sig om 1.382 dyr, oplyser Dyrenes Beskyttelse, og det er 35 procent flere end ved samme tid sidste år.

- Det er tragisk og enormt trist, at der stadig er så mange mennesker, som anskaffer sig dyr uden at være klar til at tage ansvar for dem, siger Christina Ilsøe fra Inges Kattehjem i Odense.

- Vi ved, at dyrene har rigtig dårlige chancer for at overleve, når de bliver dumpet rundt omkring. Det værste er, når dyrene dumpes i skove, på rastepladser eller andre steder, hvor der måske ikke kommer så mange forbi. Ofte er det dyreunger, som ikke tåler megen sult, tørst eller kulde. Det er simpelthen så uansvarligt, siger Karina Fisker, der er internatchef ved Dyrenes Beskyttelse.



75 procent af de efterladte kæledyr er katte.