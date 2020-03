Kendt fynsk restaurant er gået konkurs

Over hele landet har restauranter de seneste 14 dage måttet lukke ned og sende personale hjem på ubestemt tid som følge af coronakrisen.

Men nu er lukningen blevet permanent for Restaurant Carlslund i Odense, da driftselskabet bag restauranten for nyligt valgte at indgive en konkursbegæring. Det skriver Fyens Stiftstidende.

- En restaurant som vores giver underskud otte måneder om året og overskud i de fire sommermåneder. Og når der er så stor usikkerhed om, hvad der sker til sommer, så er det ikke forsvarligt at fortsætte, siger ejer Jakob Høffner til avisen.

Læs også Cityforening frygter konkurser: - Fremtiden for os er uvis

Konkursen kommer efter, at restauranten i de seneste par uger har måttet aflyse en lang række arrangementer på grund af coronaudbruddet.

- Der har været op- og nedture, små og store kriser og tonsvis af svære beslutninger. Men vi har altid selv haft mulighed for at arbejde med udfordringerne, påvirke dem, ændre dem. Det kan vi ikke nu. Lige nu er vi magtesløse. Og dét er hårdt, skrev restaurantens ejer Jan Milling på Linkedin fredag.

I alt 15 medarbejdere er blevet afskediget som følge af konkursen. Selvom regeringen i løbet af de seneste par uger har udsendt flere hjælpepakker til erhvervslivet, har det ifølge direktøren ikke været nok til at løfte restauranten gennem krisen.

Læs også Pressede restaurationer: Tilbyder gourmetmad som takeaway

Usikker fremtid

Det er ikke mere end fem år siden, at den historiske restaurant fra 1871 sidst stod over for en krise, da den udbrændte og blev genopført af lokale private investorer.

Selvom coronakrisen skulle nå at komme under kontrol til sommer, tror Jakob Høffner ikke, at restauranten vil være i stand til at klare sig igennem efteråret og vinteren.

Jess Heilbo, der er en del af restaurantens ejerkreds, siger dog til avisen, at han stadig øjner håb for, at restauranten kan genåbne i fremtiden.

Læs også Nyt tiltag skal redde fynske restauranter: - Det her gør, at vi ikke lukker med det samme