Konkurs: Dok5000 bukker under for coronakrisen

Dok5000 i Odense er blevet erklæret konkurs.

Firmaet har siden 2012 arrangeret både konferencer, messer, firmafester og private fester i det gamle silopakhus på Odense Havn.

På grund af coronakrisen har det dog knebet med at få penge i kassen for firmaet bag, og derfor indgav ledelsen 3. juli en konkursbegæring.

- Det er en ærgerlig konstatering af, at kunderne er blevet væk, og at man kan se, at de også er væk resten af året, fordi de aflyser ting langt ud i fremtiden som for eksempel julefrokoster, forklarer Peter Trinskjær, der er kurator i konkursboet.

Kassen er tømt

Selvom det er coronakrisen, der for alvor har sat Dok5000 under pres, så har man i flere år kæmpet med at tjene nok penge.

Det fremgår af virksomhedens regnskaber, der viser, at man endte med et underskud på 50.000 kroner i 2018 og et underskud på 381.000 kroner i 2019.

Dok5000 havde efter 2019 negativ egenkapital på 159.000 kroner.

Ifølge kurator Peter Trinskjær er det også en faktor, at Dok5000 ikke er offentligt ejet eller støttet.

- Man er ikke offentligt subsidieret, så på den måde er der ikke en stor pengetank at tage fra. Oveni har coronakrisen betydet, at man ikke har nogen indtægter, mens udgifterne bliver ved med at være stort set de samme, og det har været mere, end man kunne klare, siger han.

Virksomheden har søgt om coronastøtte, men det har ikke været nok til at redde den skrantende økonomi.

Bygningerne på havnen er ejet af Olav de Linde, som nu skal ud at finde en ny lejer til det gamle silopakhus.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dok5000's direktør, Anders Nyborg.