Konservative klager over borgmesterbrev til odenseanerne

Flere politikere i Odense Byråd er stærkt forundrede over indholdet i et brev, som borgmesteren i weekenden sendte ud til borgerne i Odense via kommunens e-Boks.

Brevet var en invitation til borgermøde om salget af Fjernvarme Fyn, men ifølge byrådspolitiker Tommy Hummelmose (K) var det mere en salgstale om velfærd.

- Brevet er manipulation fra øverste hylde, siger byrådsmedlem Tommy Hummelmose til TV 2 Fyn.

Konservative har derfor klaget til Tilsynet for at få en vurdering af, om borgmesterens kommunikation med borgerne er i overenstemmelse med reglerne.

Læs brevet fra borgmesteren Kære borger i Odense Vi bliver heldigvis tusindvis af flere børn og ældre mennesker i de kommende år.



Derfor kommer vi til at mangle nye børnehuse, skoler, plejehjem og flere og bedre rammer for vores fritidsaktiviteter. Vi skal også modernisere de bygninger, vi allerede har til vores børn og ældre. Derfor vedtog et samlet byråd i forsommeren en velfærdsplan, der skal løfte de fysiske rammer for velfærden i Odense frem mod 2030. Velfærdsplanen viser, at der er et behov for at investere 1,8 milliarder kroner i velfærden. Men planen bliver aldrig til noget, hvis vi ikke finder pengene til at gøre den til virkelighed. LÆS VELFÆRDSPLANEN: www.odense.dk/velfærdsplan Udgangspunktet for planen er ikke mindst de demokratiske samtaler sidste år, hvor tusindvis af odenseanere talte om velfærd.



Med velfærdsplanen følger renoveringer, forbedringer og modernisering af vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud.



Aftalen skal også sikre penge til at skabe mere attraktive rammer for idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter og udvikle mulighederne for det aktive seniorliv.



Samtidig vil byrådet give Odenses lokalområder langt større indflydelse på udviklingen af den nære velfærd. Som en del af arbejdet med at undersøge, hvordan vi kan betale for forbedringerne af velfærd, har byrådet besluttet at undersøge et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn. Nu står det klart, at Odense Kommune kan opnå 524 millioner kroner ved et eventuelt salg til det lokale forbrugerejede Energi Fyn. Samtidig står det klart, at de lave varmepriser kan fastholdes ved et salg. Følgende vilkår gør sig gældende ved et eventuelt salg: Fortsat fokus på stabile og lave varmepriser. Udfasning af kul i varmeproduktionen senest i 2022 og generel udfasning af fossile brændsler i 2030. Fremadrettede investeringer i grøn omstilling skal overvejes i forhold til indvirkning på prisen og betydning for gartnerierhvervet. Varmekunderne skal sikres samme indflydelse som Energi Fyns nuværende andelshavere. Energi Fyn skal opretholde ejerskab af Fjernvarme Fyn. Forudsætning for et salg er, at det sker til markedspris. LÆS VILKÅR FOR ET EVENTUELT SALG AF FJERNVARME FYN: www.odense.dk/aftalevilkår

Inden en beslutning om et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn ønsker byrådet først at lytte og føre en demokratisk samtale med byen. Derfor inviteres du til at deltage i ét af fire borgermøder. Her har du mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, om tiden er kommet til at flytte fællesskabets værdier fra fjernvarmen til velfærden? Borgermøderne foregår: Den 26. august fra kl. 17:30 til 19:40 på Hunderupskolen Den 26. august fra kl. 20:00 til 22:10 på Hunderupskolen Den 31. august fra kl. 19:00 til 21:10 på Risingskolen Den 7. september fra kl. 19:00 til 21:10 i Dalumhallen Du kan tilmelde dig borgermøderne her: www.odense.dk/tilmelding-til-borgermøder På grund af covid-19 er der begrænsede antal pladser til møderne. Men der vil være live-sending på Facebook inklusiv mulighed for at kommentere elektronisk. Derudover oprettes elektronisk kommentarfelt på odense.dk På vegne af Odense Byråd Peter Rahbæk Juel, borgmester Se mere

Fjernvarme og velfærd

Borgmesteren indleder brevet med at oplyse om behovet for at investere i en velfærdsplan til 1,8 milliarder kroner frem mod 2030. Herefter skriver borgmesteren, at en del af de penge kan findes ved et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn.

Konservative er dog stærkt utilfreds med, at borgmesteren kobler velfærdsplanen sammen med salget af Fjernvarme Fyn, fordi der er tale om to vidt forskellige emner.

- Et samlet byråd har aldrig sagt ja til at bruge overskuddet fra et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn til at finansiere den velfærdsplan, som hele byrådet bakker op om. Derfor giver det ingen mening, at borgmesteren i et brev i e-Boks bruger velfærdsplanen som en løftestang til en diskussion om fjernvarmesalget, siger Søren Windell (K).

Professor kalder brev problematisk

TV 2 Fyn har bedt professor i forvaltningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet om at læse brevet fra borgmesteren.

- Der er en hårfin grænse mellem engagerende oplysninger til borgerne og det som sagt lidt dramastisk er partipolitisk propaganda. I det her tilfælde kobler man velfærden direkte sammen med salget af fjernvarme, og det er problematisk, hvis ikke der er konsensus om at foretage denne kobling blandt politikerne i byrådet, siger Frederik Waage.

- Når en borgmester bruger kommunens platforme som for eksempel e-Boks eller hjemmeside, skal han optræde neutral og afspejle den generelle opfattelse i byrådet. I det her tilfælde er det min vurdering, at borgmesteren risikerer at få kritik fra Ankestyrelsen.