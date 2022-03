Konservative: Ukrainske flygtninge skal tilbydes arbejde med det samme

I Danmark forventer man, at man kommer til at tage imod omkring 20.000 ukrainske flygtninge. De kan være med til at afhjælpe den store mangel på arbejdskraft, erhvervslivet lige nu oplever, mener Konservative.

- Virksomhederne på Fyn skriger jo på arbejdskraft, og det kan det her hjælpe lidt til med. Der er en hel del virksomheder, som godt kunne bruge nogle nogle ukrainske medarbejdere, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Beskæftigelsesrådmand i Odense, Christoffer Lilleholt (V), er enig i, at der skal findes arbejde til ukrainerne, men der er andre ting, der kommer før, mener han.

- I første omgang, så mener jeg, at vi skal have et kig på de mennesker, der kommer og kigge på, hvad det er for en situation, de kommer fra. Det er kvinder og børn formentlig, som har efterladt deres mænd og deres brødre i et land, der er i krig. Derfor skal de have lov til at lande, og vi skal finde bolig til dem og finde ud af, hvad de egentlig har lyst til, og hvor lang tid de regner med at blive her, siger han.

Sæt i gang

Spørger man virksomhederne, er de klar til at tage imod ukrainerne. Onsdag meldte Foreningen af små og mellemstore virksomheder i Danmark ud, at to ud af tre medlemmer er positive over for at ansætte ukrainske flygtninge.