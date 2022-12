Kreative opfindelser: Børn dyster om at vinde LEGO League i Odense

En automatisk skumfidusvarmer.

Robotkørselskonkurrencer.

Eller hvad med en maskine, der kan bruge husholdningsaffald til at varme vand?

Det var blot nogle af de ting, som 600 børn i dag kunne opleve til First Lego League konkurrencen på University College Lillebælt i Odense.

Her præsenterede 27 skoleklasser fra hele Danmark, inklusiv Island og Færøerne, nemlig deres bæredygtige opfindelser.

Én af skolerne, der er kommet videre til finalen, er Agedrup Skole. Her havde de unge elever opfundet et prototypetag af solceller, der både kan producere sol- og vindenergi på grund af de små gennemsigtige møller, der er monteret på solcellerne, fortæller Cecilie Krogsgaard Lunde fra 8x.

- Det har været virkelig fedt. Vi har fået meget frie tøjler, så vi har kunne lave, lige hvad vi ville inklusiv at indføre kagedage, siger hun.

Cecilie Krogsgaard Lunde har sammen med sine holdkammerater brugt fem uger på opfindelsen, og det har passet hende rigtig godt.

- Jeg kan godt lide at lave lektier, så jeg meldte mig til for at få flere lektier, og fordi det er fedt at have noget udenfor det normale skoleliv også.

Naturvidenskab på skoleskemaet

Det er foreningen Coding Pirates, der har stået for at organisere den store finaledag, og de synes, det er afgørende, at børn fra en tidlig alder begynder at interessere sig for naturvidenskab.

Michael Jakobsen, der er programmanager ved Coding Pirates, har med finalen en mission om at højne naturvidenskaben i det danske land, og han synes, det er vigtigt, at børnene tidligt lærer, hvordan de arbejder sammen, og hvilken fremtidige job der kan være brug for i Danmark.

- Hvis ikke vi får nogle unge mennesker til at interessere sig for naturvidenskab, og det vi skal leve af i fremtiden i Danmark, så ved jeg kke, hvad vi skal leve af, siger han.

Det er generalsekretær ved Coding Pirates, Louise Overgaard enig med ham i.

- Vi har brug for, at vores børn og unge mennesker er dygtige til innovation og teknologi, siger hun.

Louise Overgaard har også påtaget sig rollen som innovationsdommer, hvor hun har været rundt og høre om flere bæredygtige og kreative løsninger på hvordan vi bruger vores energi mere innovativt.

Lagring af energi i hjemmet

Det blev Hedemølle Efterskole der løb med den store Championpris. De har opfundet et køleskabslignende objekt, der kan lagre energi ved brug af potaske. De vandt ud fra en helhedsvurdering af deres projekt, deres robot og deres kerneværdier.

Udover hovedprisen var der også syv øvrige priser, dog var Agedrup Skole, med deres vindmølle- solcelletag ikke blandt dem.

355 skoler i hele Danmark har dystet om en plads i finalen. I løbet af projektperioden på omkring otte uger, har deltagerne programmeret, udforsket og designet ud fra temaet energi. Hvert hold har fået feedback på deres robotdesign, kerneværdier og innovationsprojekt i en halv times bedømmelsessession.

Det er ikke noget tilfælde at finalen blev afholdt i Odense, der har nogle af ladets største robotvirksomheder. Blandt andet kunne Universal Robots fejre medarbejder nummer 1.000 for nogle uger siden.