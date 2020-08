Kritisk syge børn fik herligheder for en kvart million kroner

En halv million er ikke urealistisk Kenneth Tuelund Hansen

Gaver for knap en kvart million kroner blev onsdag afleveret til H.C. Andersen Børnehospital på OUH.

Det var kammeraterne Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen, som for femte år i træk var vendt tilbage fra den årlige vandretur og denne gang havde en rekord-flot sum penge med til hospitalet.

De to kammerater fra Assens har vandret en uge på Fyn og Sjælland i den gode sags tjeneste og samlet pengene ind til kritisk syge børn.

Denne sommer slog de rekord og indsamlede 237.596,38 kroner. Det er tæt på en tredobling i forhold til sidste år, hvor de vandrede 85.500 kroner hjem.

De har nu været på storindkøb og har købt blandt andet legetøj, spil og farveblyanter plus alt det andet som et barnehjerte begærer. Dertil kommer gavekort til biograf- og spiseoplevelser til de syge børn og deres forældre.

Fakta Hans Hansen arbejder til daglig med børn og unge i Assens Kommune, mens Kenneth Tuelund Hansen er støttelærer på Henriette Hørlücks Skole i Odense. Hans Hansen har tidligere fortalt, at den årlige indsamling begyndte med støtte til kræftramte børn efter en vens datter fik kræft. Det indsamlede beløb går ubeskåret til det gode formål. Udgifter til vandreturen står de to kammerater selv for. Se mere

Først på eftermiddagen kørte de deres store bil op foran H. C. Andersen Børnehospital på OUH og læssede alle herlighederne af.

- Det er vildt, og det er en fest. Det er vigtigt at vide, at børnene bliver total-glade, fortæller Hans Hansen og tilføjer:

- Vi kan glæde en masse børn og deres forældre. Forældrene har det også hårdt.

Netop at skabe glæde og smil på hospitalet er nøgleord for de to kammerater.

- Børnene har en hverdag, der er rigtig, rigtig trist, så hvis man kan give glæde til børnene bare fem minutter, og man også kan give forældrene glæde i bare to minutter, så er det det værd.

Kæmpe betydning

Marianne Skytte Jakobsen, ledende overlæge på H.C. Andersen Børnehospital, er ikke tvivl om, at de to kammeraters ugelange indsats er vigtig for hospitalet.

- Det har en kæmpe betydning for hele afdelingen, for de børn der er indlagt og deres forældre.

- Det, at man får noget normalitet bragt ind, at der er noget andet end det at være syg. Det er helt fantastisk, sagde Marianne Skytte Jakobsen.

Marianne Skytte Jakobsen, ledende overlæge på H.C. Andersen Børnehospital: - Man trænger til, at der skal ske noget andet end sygehus. Foto: Malthe Henriksen

Hun fortæller, at det at få en gave er det børnene husker i en svær tid. Og det gælder ikke kun børnene, men også søskende og forældre.

- Man trænger til, at der skal ske noget andet end sygehus, så vi er så glade for de her ting, siger Marianne Skytte Jakobsen.

Hun oplever, at børnene bliver glade, taknemmelige og overraskede over, at der er nogen der har tænkt på dem.

- Og så er det rart for personalet at have noget de kan give børnene, tilføjer Marianne Skytte Jakobsen.

Kommer igen til næste år

Står det til Hans Hansen og Kenneth Tuelund Hansen vil der også til næste år være penge til H.C. Andersen Børnehospital.

De har nemlig taget en beslutning om at vandre Bornholm rundt. Samtidig afslører Kenneth Tuelund Hansen en personlig ambition:

- En halv million er ikke urealistisk.

Sammen har de ambitioner om at udvide indsamlingen med salg af t-shirts og en koncert på havnen i Assens ved hjemkomsten fra Bornholm.

Samtidig skal der jagtes flere sponsorer.

