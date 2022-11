Kurt døde på plejehjem: - Jeg synes bestemt, at der er grund til at klage for de pårørende

En kritik, Lars Bjerrum, professor på Københavns Universitet kan nikke genkende til.



- Det er jo kritisabelt, at det er de pårørende, der finder koldbranden før personalet. Hvis man ikke behandler det hurtigt, kan det risikere at sprede sig, siger han.



Et andet kritikpunkt fra familien var, at personalet ikke opdagede, da Kurt Hedelund havde brækket sin hofte efter et fald.

- Hvis jeg skal give et eksempel, så bør man ikke give gentagne morfinordinationer til en ældre patient uden at lægen har set vedkommende først. Han kunne have pådraget sig en ny hoftefraktur uden det var opdaget, siger Lars Bjerrum.

På Plejehjemmet Ærtebjerghaven har de svært ved at genkende det billede, der bliver tegnet af Kurt Hedelunds hverdag hos dem.

Plejehjemsleder Heidi Tange påpeger, at hun ikke må udtale sig i de enkelte sager, men at der ikke er noget generelt omsorgssvigt på plejehjemmet.

- Vi har fuldt nomineret personale, der allesammen er faglærte og løber virkelig hurtigt for, at alle vores beboere får en god, sidste tid. Det gør rigtig ondt på dem at opleve den kritik om omsorgssvigt, som kommer deres vej netop nu. De gør meget mere end lovgivningen siger, de skal, siger Heidi Tange, der selv har været plejehjemsleder i over 25 år.

Men er der ikke et problem, når de eksperten fortæller, at Kurt ikke er blevet smertestillet eller ernæret godt nok?

- Som sagt kan jeg ikke udtale mig i de enkelte sager, men det er naturligvis altid et problem, hvis det har været tilfældet. Men vi har ikke hørt nogen kritik eller bekymringer fra de pårørende, imens Kurt var hos os, siger Heidi Tange.

Det er bare ikke det indtryk, som Melanie Hedelund og hendes familie har oplevet. Hos dem er opfattelsen en helt anden.

- Vi har følt, at de har negligeret vores sag, og den indsigt, vi har fået nu, har jo bevist vores påstand. Det er skræmmende at tænke på de ældre, der ikke har nogle at tale for sig. Vi synes i hvert fald, at det er bekymrende, hvis den pleje, min morfar har fået, er ordentlig pleje i deres øjne, siger Melanie Hedelund.

Hun har derfor sendt endnu en klage til Brian Dybro og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense.

- Vi håber, at kommunen og plejehjemmet tilstår deres svigt. Det må ikke ske for nogle andre, og man skal revurdere tingenes tilstand i forvaltningen. For vi har meget svært ved at tro på, at det er et enkeltstående tilfælde. Desværre, siger hun.

Tilbage i oktober fortalte rådmand Brian Dybro, at der muligvis skulle laves en uvildig undersøgelse af Kurts sidste tid på plejehjemmet.