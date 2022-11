Kyiv-indsamling: Fem virksomheder donerer flere hundrede tusinde kroner

Flere hundrede tusinde kroner er begyndt at strømme ind til Odenses Kyiv-indsamling.

Odense Kommune inviterede for nylig en række kendte odenseanske virksomheder og fagbevægelsen til et møde for at rejse penge til nødhjælp til Kyiv.

For kulden er begyndt at bide sig fast, og samtidig er Odenses venskabsby udsat for hyppige russiske angreb.

- Det ligger dybt i os alle, at vi gerne vil hjælpe, når nogen er i nød. Borgmesterkontoret og Rotary har på fantastisk vis og på kort tid samlet et netværk, så man er klar med en kampagne, der gør det muligt for odenseanere og fynboer at hjælpe i Ukraine, siger Nikolaj Stærmose, direktør hos Juliana Drivhuse, der har besluttet at give 50.000 kroner til indsamlingen.