Letbane-formand om støjgener: - Det løses ikke på et år

Støjplagede naboer langs den 14,5 kilometer lange letbane i Odense skal ikke forvente, at man med et fingerknips kan fjerne de høje, hvinende lyde fra letbaneskinnerne og rumlen fra togene.

Det sagde bestyrelsesformand ved Odense Letbane, Jesper Rasmussen, til TV 2 Fyn efter et borgermøde onsdag.

Her gav han et bud på, hvilken tidshorisont man skal forvente, hvis man er nabo til støjgenerne.

- Det er jo meget beklageligt. De erfaringer, der er, de er få. Vi ved fra metroen (Københavns Metro, red), at det tog dem to år før de sagde, at "nu kan vi ikke gøre lydbilledet bedre".

- Jeg håber, vi kan gøre det hurtigere, og jeg tror, hvis alle lægger skulder under, at vi kan gøre det hurtigere, men det bliver ikke løst på et år, sagde Jesper Rasmussen.

Han tilføjede, at der er for mange kombinationsmuligheder og for mange adresser, der har klaget til, at det kan blive løst hurtigt.

- Vi er nødt til at tage det her fra geografi til geografi. Og noget vi kan forbedre på en geografi, kan godt give skade et andet sted, uddybede formanden og tilføjede:

- Derfor er det en langstrakt og stor øvelse med mange målinger i flere måneder.

Målinger bliver løftestangen

Tidligere på dagen onsdag offentliggjorde Odense Letbane nye støjmålinger, som viser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj langs banen.

Nu har i de her akkrediterede målinger, hvad giver det jer af muligheder kontra de målinger der var i forvejen?

- Akkrediterede målinger giver os lovhjemlen til at sige til entreprenøren, at der er fejl. Og det er det, de skal rette for sig. I det kontraktsprog betyder det, at når vi har påpeget noget, så skal de rette den fejl inden for kontrakten og deres omkostninger, forklarer Jesper Rasmussen.

Hvor overbevist er du om, at de bare går i gang når I siger, at de skal kigge på det her?

- Jeg tror det er ret overbevisende med de måleresultater, der er kommet, men jeg er jo ikke naiv, så jeg tror, at man vil kæmpe i mod. Det må vi nok igennem, men vi er vældig godt rustet. Det er jo sådan, at hvis entreprenøren nægter at gøre det, så er der et kontraktregi, der betyder, at vi kan gå ind og gøre det på deres regning - men så skal de nægte at ville gøre det.

Er du glad for eller ærgerlig over det, målingerne viser?

- Nu har vi fakta, og det er det, vi skal bruge til at presse vores entreprenør. Det er der ingen vej uden om. For en som mig, der er målingerne et godt værktøj til den samtale vi nu skal have.

- Og så vil jeg godt understrege, at vi aldrig var kommet frem til de her målinger, hvis ikke borgerne havde hævet stemmen. Så det er jeg meget taknemmelig over, for det kræver noget at hæve stemmen mod et stort system som det her er. Jeg forstår godt de udfordringer, de har med det, siger Jesper Rasmussen.

Resultatet af målingerne viser flere steder, at støjgrænserne bliver overskredet markant, og derfor skal der inden 14 dage ligge en plan klar for, hvad entreprenøren vil gøre ved problemerne.