Her er støjrapporten: Overskridelser er flere gange på 100 procent

Når der måles lavfrekvens støj mellem klokken 06.00 og 07.00 og mellem klokken 18.00 og 19.00 overskrides de vejledende grænseværdier ikke kun på de ovennævnte adresser, men også på Middelfartvej, ved Hotel Odeon og på Hans Jensens Stræde i Odenses gamle bykerne.



Det er således kun på Kærlandsvænget i Odense S, at Cowi ikke kan måle overskridelse af Miljøstyrelsens retningslinjer.

Krav om handlingsplan

Udover resultaterne af friske målinger på ti forskellige lokationer langs letbanen peges der i kontraktens bestemmelser på, at "en mangel/Critical Defect konstateret efter afleveringen, og skal dermed afhjælpes omgående".

Og det er de målte overskridelser.

Odense Letbane vil kræve at Comsa og Stadler udarbejder en handlingsplan indenfor to uger. Det har de forpligtet sig til i kontrakten, men de har så også retten til selv at foretage udbedringerne.

Odense Letbane har dog bedt Cowi om at udarbejde et forslagskatalog, som indeholder beskrivelser af både kortsigtede og langsigtede løsninger. Løsninger som tilbydes Comsa og Stadler, at kunne anvende.

- Det bliver ikke løst på et år

Odense Letbanes bestyrelsesformand, Jesper Rasmussen, oplyste onsdag aften til TV 2 Fyn, at der nedsættes en ekspertgruppe, og ifølge dagens orientering til Økonomiudvalget er der opsat måleudstyr ved Hestehaven, hvorfra der dagligt modtages data.

Af orienteringen fremgår det, at "det vil tage tid at finde årsager og sikre afhjælpning". Bestyrelsesformanden kom tidshorisonten nærmere, da han onsdag aften blev interviewet af TV 2 Fyn.

Her refererede Jesper Rasmussen til erfaringer fra Københavns Metro, hvor det tog to år før de ikke kunne "gøre lydbilledet bedre".

- Jeg håber, vi kan gøre det hurtigere, og jeg tror, hvis alle lægger skulder under, at vi kan gøre det hurtigere, men det bliver ikke løst på et år, sagde Jesper Rasmussen.

At der er støj langt over de vejledende grænseværdier kender Lotte Krog Iversen alt til. Hun bor på Vestre Stationsvej, som er et af mest støjplagede steder langs Odenses nyåbnede letbane.

Hun har bedt om at blive genhuset og har ikke sovet hjemme siden 25. maj.