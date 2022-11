Letbane ramt af forsinkelser og nedbrud: - Problemet er ikke kun blade fra træerne, siger direktøren

Odense Letbane bøvler noget med det for tiden.

Dan Ravn, administrerende direktør, Odense Letbane, siger til TV 2 Fyn, at det ikke kun er løvfald, som giver forsinkelser og nedbrud på letbanen.

- Der er nedbrud, som ikke måtte ske. Og det er det, vi kigger ind i øjeblikket.

Direktøren fortæller, at løvfald ikke er et ukendt problem og at Odense Letbane har taget de nødvendige forholdsregler og renser skinnerne løbende.

Men letbanens problemer rækker ud over efterårsbladene, der lige nu falder fra træerne.

- Uanset om der er løvfald eller ej, så må togene ikke have de antal nedbrud og de fejl, som de har i øjeblikket. Så det er det, vi fokuserer på i øjeblikket for at finde ud af, hvad årsagen er til de her fejl, siger han og tilføjer:

- Vi skal hele vejen rundt og afdække årsagerne til det og finde hurtige løsninger.

Direktøren forklarer, at fejlene opstår både ved nedbremsning og ved acceleration og bevirker, at togene ofte skal genstartes, hvilket er en manøvre, som tager cirka fem minutter og derfor ofte fører til forsinkelser.

Det fortæller han i en redegørelse til Økonomiudvalget i Odense Kommune.

Odense Letbane har desuden oplyst, at driften vil være påvirket, så længe bladene falder af træerne.

Indkøringsfase

Det spiller også ind, at letbanen stadig er i en indkøringsfase, og at der er en række tekniske forhold, hvor man endnu mangler at finde de helt rigtige løsninger, påpeger Dan Ravn.

- Vi er fem måneder inde i vores drift, så desværre vil der komme nogle "børnesygdomme", siger letbanedirektøren.

Men kunne I ikke have forudset, at den her "børnesygdom" ville komme?

- Jeg tror ikke, vi kunne forudse, at der vil komme så mange nedbrud, som vi oplever i øjeblikket. Det er også derfor, at vi afkræver nogle svar fra vores leverandører om, hvad det er der sker, og hvordan vi får det løst hurtigst muligt.

Dan Ravn tilføjer, at man samtidig kræver, at leverandøren sætter de nødvendige eksperter på opgaven for at løse udfordringerne på kort og lang sigt.

Direktøren har endnu ikke et bud på, hvilke løsninger der skal til for at sikre, at letbanens brugere kan stole på køreplanerne. Han gentager, at man først skal finde årsagerne til problemerne.

- Uagtet om der er blade på skinnerne, så må der ikke være det antal nedbrud, som vi oplever i øjeblikket.

Ikke alle aflysninger erstattes med busser

I den forgange weekend blev der indsat busser som erstatning for aflyste letbanetog. Blandt andet betød det, at hundredevis af fodboldfans på vej til kampen mellem OB og Brøndby skulle med bus i stedet for letbane.

Det er et greb, man vil bruge, men ikke ved alle aflysninger, siger direktøren.

- I weekenden havde vi et større nedbrud, hvor vi indsatte erstatningsbusser. Det gør vi også i det omfang, det er relevant. Så vi forsøger selvfølgelig at imødekomme det behov, der er, når der skulle ske et større nedbrud.

Når frosten kommer

Dan Ravn vil samtidig ikke give garantier for, at afviklingen af letbanens køreplaner vil gå glat, når frosten med stor sandsynlighed sætter ind i løbet af vinteren.

Han oplyser, at man har forsøgt at forberede sig ved blandt andet at sprøjte en opløsning på køreledningerne, så frosten ikke sætter sig på ledningerne.

Men du kan ikke garantere, at frostgrader ikke vil volde problemer?

- Jeg kan ikke garantere, at vi ikke vil opleve problemer i Odense. Vi har forsøgt at gøre så meget som overhovedet muligt for at sikre, at vi ikke vil stå i en situation, hvor vi kommer i driftsmæssige udfordringer.

Politikere undrer sig

Driftsforstyrrelserne har fået politikerne i byrådet til at undre sig over, at noget så forudsigeligt som løvfald kan bringe Odenses letbane i uføre.

- De togsæt, som Stadler har leveret, det er jo nogen, der kører mange steder i Europa, hvor der også falder blade fra træerne, når vi kommer hen på efteråret, siger borgmester Peter Rahbek Juel (S).

Løvfaldet kommer fra byens omkring 20.000 vejtræer, og når bladene falder af, lægger de sig altså blandt andet i letbanesporet.

- Man skulle mene, når der er et togsæt, der er indkøbt - og det er ikke noget, der er specielt udviklet til Odense - at de (leverandøren Stadler, red.) havde en erfaring og kunne levere noget, der også kunne køre, når bladene falder ned fra træerne.

- Det gør de jo i hvert fald en gang om året på de her breddegrader, siger borgmesteren.

Han er dog fortrøstningsfuld og stoler på, at Odense Letbanes kontakt til leverandøren hurtigt vil give brugerne af togene en stabil køreplan.

- Det, kan jeg se, er lykkedes andre steder i Europa, hvor det akkurat samme togsæt kører, så det er også min forventning, at det også sker her i Odense ret hurtigt.

I Aarhus kører letbanen på femte år, og her oplevede man også problemer med løvfald det første efterår. Det var i 2018 og her synes problemet løst.