Letbanebruger: TV 2 Fyn er for kritiske over for Odense Letbane

Et korrekt billede af virkeligheden

TV 2 Fyn vil selvfølgelig gerne give så korrekt et billede af virkeligheden som muligt, så vi sendte en reporter på tur i Odense for at finde ud af, om vores historier om letbanen er helt afsporede.

- Min oplevelse har været, at mediedækningen har været utrolig negativ frem for det store helhedsbillede. Alle de afgange, der fungerer godt, siger Niels Grønlund.

Synes du ikke, at vi skulle have dækket de kritiske ting, når letbanen stopper eller er fejlagtig?

- Jo, selvfølgelig. Men igen, så fejlagtig er den heller ikke.

Niels Grønlund tager ofte letbanen i forbindelse med sin daglige gange på Syddansk Universitet som studerende. Desuden stillede Niels Grønlund op til Folketinget for Radikale Venstre ved sidste folketingsvalg.

Når TV 2 Fyns brugere er utilfredse med vores kritiske dækning af letbanen, tager vi det seriøst. Derfor tog reporter Malthe Lindholm Noes en tur med letbanen for at se, om passagererne er enige med Niels Grønlund.

For hvad tænker fynboerne egentlig om TV 2 Fyns dækning af Odense Letbane? Og er den overhovedet blevet et hit?

- Der er jo nogle negative ting. Den kører ikke altid, som den skal, og de (Odense Letbane, red.) er rigtig dårlige til at give informationer, siger HF-studerende Ida-Marie Jørgensen.

- Jeg har ingen problemer med den. Den kører som den skal, og den kører til tiden, siger Phillip Balfour, der er jobsøgende.

- Jeg synes, den er fin. Det fungerer, når den kører, og den kører regelmæssigt, siger læge Gustav Harvard.

- Jeg kan rigtig godt lide den. Men jeg kan også godt forstå det med larmen og sådan noget. Men jeg synes, den er meget praktisk, siger Freja Hansen, der læser HF.

Men kan du godt se bort fra det her med blade på skinnerne, driftsproblemer og forsinkelser?

- Ja. Nogle gange. Men så er der også de gange, hvor det er frustrerende, tilføjer Freja Hansen.

Ikke helt så ringe endda

Måske er letbanen ikke helt så ringe endda, hvis man skal dømme ud fra passagerernes udtalelser. Er det så bare TV 2 Fyn, den er gal med? Er vi for hårde ved Odense Letbane i vores dækning?

- Jeg synes, den er realistisk. Man skal have fokus på de ting, man eventuelt kan gøre bedre, næste gang man laver et lignende projekt, siger Gustav Harvard.

Du synes ikke, vi er for kritiske på TV 2 Fyn?

- Ikke specielt, nej, siger Phillip Balfour.

Og så kan dækningen sommetider også være for negativt og kritisk, lyder det fra andre passagerer.

- Nogle gange den måde, det bliver skrevet på. Så kan det virke som om, det er letbanens skyld. Nogle gange er det også andres. For eksempel folk, der kører over for rødt, siger Ida-Marie Jørgensen.

- Jeg synes, at der meget negativ tale om den. Det er det, der er snak om. Men jeg synes, at den er god for os, hvor det er vores transportmiddel, der tager os hen til der, hvor vi skal hen, siger Freja Hansen.

Kritikken er stilnet af

Efter at have talt med nogle af passsagererne, skal vi lige høre, hvad Niels Grønlund siger.

Burde du ikke stile din kritik til Odense Kommune og måske ikke til TV 2 Fyns dækning, når kalkuleringerne, som Odense Letbane har lavet, ikke lever op til sine egne krav?

- Jeg vil sige, at der er fodfejl på begge sider. Og jeg tror ikke, man kunne have taget højde for OUH-forsinkelserne på det tidspunkt, man lavede beregningerne, siger Niels Grønlund.

Brugerne må afgøre, om vores dækning er nuanceret eller for kritisk. Men den lille, uvidenskabelige undersøgelse af passagerernes oplevelser har i hvert fald mildnet Niels Grønlunds syn på TV 2 Fyn en smule:

- Jeg synes, det er rigtig positivt, og jeg vil sige, at der faktisk er lidt af min kritik af jer, der på den måde er stilnet lidt af. For jeg havde ikke forventet, da jeg skrev mit tweet lidt i en frustration, at det ville blive taget så seriøst.

Det er endnu ikke blevet vedtaget, om Odense Letbane skal udvides med en etape 2. TV 2 Fyn lover, at det også er en historie, som vi kommer til at dække, når den beslutning bliver taget.



En af historierne der fik Niels Grønlund til tasterne, er dækningen af Odense Letbanes faldende passagertal.