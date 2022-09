Letbanen vil igen larme om natten for at reducere støj - men hjælper det?

Det skal gøre ondt, før det kan blive godt.

Det gamle ordsprog kan hives frem, når det gælder de mange støjproblemer, der har været langs letbanen i Odense.

I håbet om at reducere støjen fra Odense Letbane vil et af letbanens gule servicekøretøjer slibe hele strækningen i de sene nattetimer fra Hjallese til Tarup og retur.

Og det larmer.

Ifølge letbanen vil kørslerne medføre et markant omend kortvarigt forhøjet støjniveau.

Er det løsningen på støjproblemerne?

- Nej, det er en af de brikker, som vi skal bruge for at komme videre. Skinnen og hjulet skal gerne have helt blanke flader, så der er en god løbeflade. Det er første step for at få lavet skinnerne blanke, og så kører vi i døgndrift for at få drejet hjulene af, så de også bliver blanke. Derved kan vi få reduceret støjgenerne, siger Thomas Sjögren, der er teknisk direktør i Odense Letbane.

Derfor kører det gule tog om natten

Det gule servicetog er hentet til Odense fra Østrig.

Kørslerne finder sted natten til onsdag og torsdag mellem klokken 01.30 og 04.00, hvor der ikke kører nogen letbanetog. Til gengæld ligger de fleste odenseanere og sover.

Hvorfor kan maskinen ikke køre i dagtimerne?

- Det er en prioritering af alting. Vi skal have mandskab klar. Vi skal have maskinen herop. Og så er det et også et spørgsmål om at prøve at genere driften mindst muligt, så det er et valg, vi har taget, siger Thomas Sjögren.

Men der er så noget nattesøvn, der ryger?

- Det er kortvarigt, vi kører forbi, og det svarer lidt til, at der kører en lastbil forbi ude på vejen.

