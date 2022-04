Mads og Caroline cykler de tre danske tour-etaper uden pause: - Det er måske lidt ekstremt

Til sommer skal Tour de France-feltet køre de tre første etaper af verdens største cykelløb i Danmark. Men det gode påskevejr har allerede lokket ultracykelrytterne Caroline Braad Hansen og Mads Frank fra Odense til at teste ruten rundt i det bakkede landskab.

- Det var fedt at prøve at køre det. Vi fik testet en masse forskellige ting af, siger Mads Frank, der udover at køre ultracykling på World Cup-niveau også har en professionel karriere inden for landevejscykling bag sig.