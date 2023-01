Mærkværdig stor and i Munke Mose: - Få den hentet nu

Der er dog ikke nogen grund til, at man skal være bekymret for fuglens velvære, på trods af dens unaturlige placering i Odense Å, mener Hans Åge Jægersen.

- Der er ingen tvivl om, at dén der kan klare sig. Så længe vi ikke får langvarig frost eller sne, så sker der ingenting. Det skal vi ikke været bekymret for, siger Hans Åge Jægersen.

Der er ifølge Hans Åge Jægersen heller ikke mulighed for, at anden parrer sig med andre ænder i åen og skaber krydsninger.

- Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at den krydser med noget. Ikke med den størrelse, det tror jeg ikke på, siger Hans Åge Jægersen.

Kom ud af busken

På trods af, at fuglen sagtens kan klare sig, og ikke gør nogen skade, har Hans Åge Jægersen alligevel en klar opfordring til den avler, der har mistet sin cayuga-and.

- Jeg opfordrer kun til, at der er en opdrætter, der kommer frem og siger: "Det er sku min den der, lad os få den fanget", siger Hans Åge Jægersen og fortsætter:

- Kom på banen, kom ud af busken og lad os få den fanget så hurtigt som muligt, siger Hans Åge Jægersen.



Hans Åge Jægersen og Danmarks Fugle Zoo har ikke mulighed for selv at tage hånd om den særlige and. Selvom han indrømmer, at det kunne være interessant at have én, så kan det ikke være netop denne.

Der er nemlig for stor risiko for fugleinfluenza, som Hans Åge Jægersen meget nødigt vil have inden for døren til sine egne fugle.

En anden fugl, der har skabt meget opmærksomhed i Odense var pingvinen Olde, der var verdens ældste pingvin i fangenskab, og efter sin død blev udstoppet.