Mangler 50 børn til årets sommerlejr: - Det gør mig så ked af det

Der skal handles hurtigt. Tim Vermund, byrådsmedlem, Socialdemokratiet

- Det er simpelthen så ærgerligt. Det giver en følelse af afmagt.

Sådan siger Sara Ekknud Windell, der er formand for Red Barnets lokalforening i Odense. Hun og Red Barnet står med 50 ubesatte pladser på årets sommerlejr.

Tøjet er ellers pakket, de frivillige er på plads, og der er styr på mad, aktiviteter og overraskelser - men børnene mangler.

- Jeg ved ikke, hvad årsagen er. Vi møder mange søde pædagoger og lærere, der rigtig gerne vil os, så jeg ved ikke, om det er et system, der er fejlet, eller om det også er coronaens skyld, siger Sara Ekknud Windell.

Normalt er hundredevis af udsatte børn og forældre hvert år på Red Barnets feriekolonier, for at få en sommerferieoplevelse, der kan måle sig med de dyre udlandsrejser, klassekammerater og kolleger tager på.

Kommunen plejer at hjælpe

Én ting har dog ændret sig fra sidste år.

Odense Kommune plejer at hjælpe med at sprede budskabet om lejrskolen ved at lade lærere, pædagoger og socialrådgivere fungere som bindeled mellem lejrskolen og de udsatte familier, der typisk deltager.

- De børn, vi skal have med, skal selvfølgelig være dem, der har mest brug for det. Derfor sørger vi for, at det er pædagoger og skolelærere, der er med til at tage beslutningen om hvilke børn, der skal med, siger Sara Ekknud Windell.

- Vi tror på, at det er skolelærerene, der ved hvilke børn, der har kunne have godt af at være med, tilføjer hun.

Ifølge Odense Kommune, har det været svært at nå ud til familierne på grund af coronakrisen, og derfor har rekrutteringen været mindre.

Red Barnet er dog uforstående overfor, hvorfor kommunen ikke gør mere:

- Vi har haft gentagne møder med kommunen, så de ved godt, at vi mangler børn, siger Sara Ekknud Windell.

Det ærgrer dem, at de ikke kan få den nødvendige opbakning.

- Jeg bliver simpelthen så ked af det. Vi har mange frivillige, der gør en fantastisk indsats og lægger mange timer i arbejdet for at give børnene en fantastisk sommer. Det gør mig så frustreret, at jeg og alle de frivillige bruger vores fritid på det her, og så står vi her og mangler børn.

- Nogle gange har man brug for et skub

Trine Olsen er en af dem, der har nydt godt af tilbuddet om at komme på Red Barnets ferielejr i mange år. Hun var på sin første ferielejr, da hun var ni år gammel, og i år er hun med som frivillig.

- Det er med til at styrke én både socialt og personligt, siger hun til TV 2/Fyn.

Hun forstår godt, at der kan være svært at skaffe deltagere til sommerlejren uden kommunens hjælp.

- Da jeg meldte mig til første gang, var det en pædagog, der fortalte mig om lejren. Det var med til at gøre, at jeg var mere tryg ved at tage afsted, husker hun.

- Nogle gange har man brug for et skub fra én, der kender dig og ved, hvordan du er som person, siger hun og tilføjer, og at det netop er det, pædagogerne kan.

Vil tage sagen op i udvalg

TV 2/Fyn har kontaktet Odense Kommune for at få en reaktion på utilfredsheden fra Red Barnet Odense.

Det har ikke været muligt for kommunen at stille op til interview mandag, men i en mail til redaktionen skriver de følgende:

"Vi samarbejder meget gerne med de sociale foreninger, så familier med udsatte børn får kendskab til tilbuddene. Desværre oplever vi mindre interesse i år på grund af usikkerhed over hele corona-situationen".

Ifølge mailen vil kommunens medarbejdere gøre en ekstra indsats for at skaffe deltagere i de kommende uger.

Byrådsmedlem Tim Vermund (S) fortæller til TV 2/Fyn, at han ønsker, at den proces bliver effektiviseret.

- Vi skal handle hurtigt, for det er sommerferie lige om lidt. Hvis vi skal have fundet de børn og have dem tilmeldt, så er det vigtigt, at vi kommer i gang nu, siger han.

Tim Vermund vil bringe sagen op i kommunens Børne- og Ungeudvalg.

- Det her drejer sig om børnene, og det er vores vigtigste opgave, hver eneste dag at gå på arbejde for at børnene får nogle gode liv og gode oplevelser. Så må vi bare gøre det, siger han.

Trine Olsen, der ser frem til sin første sommerlejr som frivillig, håber på, at det lykkes at få besat de tomme pladser.

- Der skal selvfølgeligt være nogen børn, ellers bliver lejrene ikke til noget. Derfor håber jeg, at der er nogen, der vælger at tage med. Jeg vil bare sige, at det er virkeligt fedt, og man kommer ikke til at fortryde det, siger hun.