Min mening: Vi skal vælge folkeskolen til

Af Tim Vermund Andersen, Socialdemokratiet, Odense

Som det er i dag, er der for mange Odenseanske forældre som vælger folkeskolen fra. Det er derfor for os politikere ikke nok, kun at have fokus på, hvordan vi løfter i bunden. Vi skal turde at have høje ambitioner på alle vores børns vegne.

Vi har det klare mål, at de kommende generationer bliver bedre uddannede end deres forældre. Særligt børn af ufaglærte forældre. Derfor skal vi styrke det faglige niveau for alle og samlet set hæve vores karaktergennemsnit i Odense. Alle elever skal blive så dygtige de kan, men endnu flere skal have 10 og 12 i karakter, end det er tilfældet i dag. Fastholder vi de fagligt stærke elever i folkeskolen, løfter vi også de fagligt svageste.