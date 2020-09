Minister vil stoppe sharia i Vollsmose: - Det er helt uacceptabelt

Torsdag kunne Berlingske afsløre, at et skilsmissepapir mellem to personer i Vollsmose er udarbejdet af den lokale imam Abu Bashar.

I dokumentet, der er udarbejdet efter den religiøse muslimske sharialov og skrevet på arabisk, har kvinden blandt andet skrevet under på, at hun mister retten til sine børn, hvis hun nogensinde bliver gift igen. Det samme vil ske, hvis hun flytter længere end 130 kilometer væk fra Vollsmose.

Men det er helt uacceptabelt at den form for parallellovgivning kan foregå i Danmark.

Det understreger Kaare Dybvad, der er fungerende udlændinge- og integrationsminister, mens Mattias Tesfaye er på orlov.

- Det er helt uacceptabelt, og vi kommer til som regering at sørge for, at det stopper. Det lyder som noget, der er foregået i middelalderen og ikke i 2020. Det er fuldstændig rystende, at det kan foregå i Odense eller andre steder. Det er en meget voldsom situation, og jeg synes, det kalder på handling fra politisk hold, siger ministeren.

I strid med dansk lovgivning

Mads Fuglede er udlændinge- og integrationsordfører for oppositionspartiet Venstre. Ligesom ministeren er han rystet over, at sager som den fra Vollsmose kan finde sted i Danmark.

Han mener derfor ikke, at personer, der udøver sharia, hører til i Danmark.

- Det er et udtryk for, at vi har et parallelsamfund, og det er et udtryk for, at der er nogle mennesker her i landet, der ikke burde være i Danmark. Hvis man kommer her til og begynder at lave parallellovgivning, så har man fuldstændig misforstået, hvad det er for et samfund, man er kommet til, siger Mads Fuglede.

Venstre-ordføreren vil derfor arbejde for, at regeringen slår hårdt ned på problemet.

- Vi vil tage sagen op over for regeringen og sørge for, at der bliver slået hårdt ned på det her. Det er direkte kriminelt, og det er i strid med dansk lovgivning, siger Mads Fuglede.

SF'er vil skærpe strafferammen

Halime Oguz er integrationsordfører for SF, og så er hun opvokset i Vollsmose. Ifølge hende er problemets omfang stort.

- Det er et omfattende problem. Vi skal kigge på, hvordan vi kan skærpe strafferammen endnu mere, så kvinderne kan komme ud af det her helvede. Vi svigter kvinderne, hvis vi ikke gør noget nu, mener Halime Oguz.

Odense Kommune har valgt at sende sagen fra Vollsmose videre til politiet.

