Odense-imam stod bag: Skilsmissedokument afslører sharialov i Vollsmose

- Hvis du bliver gift med en anden mand, mister du retten til dine børn.

- Hvis du opfører dig på en måde, så din eller familiens ære bliver krænket, mister du retten til børnene.

Dette er bare to af formuleringerne i et skilsmissepapir mellem to beboere fra Vollsmose. Dokumentet er udarbejdet af Odense-imamen Mohamad Al Khaled Samha, bedre kendt som Abu Bashar.

Dokumentet, som Berlingske er kommet i besiddelse af, er behandlet efter sharialov og ikke den danske skilsmisselovgivning.

Dokumentet er skrevet på arabisk, og Berlingske har fået oversat skilsmissepapiret til dansk. Kvinden har underskrevet dokumentet, som også er underskrevet af imam Abu Bashar.

Her er skilsmissekravene underskrevet af imam Abu Bashar: Kvinden kan blive skilt på betingelse af: Hun skal betale 75.000 kroner til eksmanden. Det modsvarer medgiften ved ægteskabets indgåelse.

Hvis hun bliver gift med en anden mand, mister hun retten til parrets to børn.

Hvis hun flytter længere end 130 kilometer væk fra Vollsmose, mister hun retten til børnene.

Hvis hun opfører sig på en måde, så hendes eller familiens ære bliver krænket, mister hun retten til børnene.

Hun skal bekræfte, at hun vil lære børnene koranen, det arabiske sprog og at bede fem gange om dagen, ellers annulleres skilsmissen.

Hvis hun bliver alvorligt psykisk syg, mister hun retten til børnene.

Hvis hun bliver fysisk syg og for eksempel skal bruge kørestol, mister hun retten til børnene.

Hvis hun slår sine børn eller ikke giver dem mad, mister hun retten til børnene. Kilde: Berlingske Se mere

Religiøst råd eksisterer i Odense

Afsløringen kommer, efter at Berlingske tidligere på ugen fortalte, at der eksisterer et 'religiøst råd' i Odense, som servicerer borgere i Vollsmose.

- Det er et religiøst råd, hvor man trækker på autoriteter, der er fokuseret på islamiske skilsmisser, men som også foretager mægling i andre sager, sagde ph.d. Jesper Petersen. Han er medforfatter på en stor VIVE-undersøgelse fra januar i år, der undersøgte muslimske kvinders besvær med at blive skilt.

Det var første gang, at det kom frem, at der reelt eksisterer et sådant råd i Odense. Rådet har ifølge Berlingske både håndteret skilsmissesager, kriminelle forhold og har ageret mægler i en konflikt mellem kriminelle familier i Odense.

Odense Kommune sender sagen til politiet

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er forfærdet over brevet, som Berlingske nu har afsløret.

- Det er jo psykisk vold, udført ved hjælp af sharialov. Det er utilstedeligt, og det gør ondt i maven at læse de her ting. Kvinden er jo ikke blevet skilt, hun er stavnsbundet og underlagt mandens og imamens kontrol, siger Rahbæk Juel.

Odense Kommune har valgt at sende sagen videre til politiet.

- Jeg er også bekymret for, hvor mange af den slags aftaler, der er indgået. Og hvem er det lige, der afgør, hvad der er æreskrænkende? Det er nok ikke kvinden selv. Derfor vil vi også sende et klart samfundsmæssigt signal til imamer og prædikanter, der udøver sharialovgivning, at det er strafbart i Danmark, siger Peter Rahbæk Juel.

I har i årevis kæmpet for at komme problemer med parallelsamfund i Vollsmose til livs. Er disse historier ikke tegn på, at I ikke er lykkedes med den opgave?

- Der er ingen tvivl om, at der er nogle kulturer og skrupskøre imamer, som fortsat forhindrer, at kvinder i ægteskab kan leve et frit liv. Der er en ukæmpet frihedskamp, som vi skal hjælpe de unge kvinder og mænd med tage, siger den socialdemokratiske borgmester.

I går indledte Odense Kommune ifølge Rahbæk Juel et arbejde med at kortlægge, hvem der er med i det religiøse råd i Odense. Samtidig besluttede et rødt flertal i Odense i sidste uge at nedsætte en enhed, som skal styrke kommunens indsats mod negativ social kontrol. Det var en del af budgetforliget for 2021.

Minister vil undersøge om der kan gøres mere

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er på orlov, og den vikarierende minister, Kåre Dybvad kalder det forrykt og uacceptabelt, at en kvinde er blevet presset til at underskrive en sådan aftale.

- Vi er parate til at se på, om der kan gøres endnu mere for at bekæmpe social kontrol. For vi vil ikke acceptere, at det finder sted i et frit og demokratisk land som Danmark, skriver ministeren i et svar til TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn har forsøgt og forsøger fortsat at få en kommentar fra Abu Bashar.