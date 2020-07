Ministerbesøg i Vollsmose: Beboerne vil have synlig handling frem for snak

I sidste uge blev 31-årige Abdinur Mohammed Ismail skudt og dræbt i Vollsmose på grund af en konflikt mellem to grupperinger, men han var ikke umiddelbart relateret til konflikten. Drabet giver nu anledning til, at Folketinget skal se på, hvad der kan gøres for at mindske kriminaliteten i udsatte områder.

Jeg vil bære til bordet, at vi får et politi, der er mere nært Nick Hækkerup (S), justitsminister

Derfor var justitsminister Nick Hækkerup (S) på besøg i Vollsmose for at se på mulige løsninger.

Det blev til en gåtur igennem området, hvor både Odenses borgmester og beboerne blev taget med på råd.

- Jeg er glad for, de kommer her, men jeg håber ikke, det er en engangsforestilling. Beboerne vil gerne have en længere dialog med både politi og myndigheder. De kommer og siger noget, men der sker aldrig noget. Så jeg håber, vi ser mere synlig handling denne gang frem for snak, siger Fadumo Mohammed Ismail, der er lillesøster til den skuddræbte.

Fadumo Mohammed Ismail er lillesøster til den skuddræbte. Hun håber, at de mener det denne gang og gør noget. Foto: Morten Aalbek

Mere nærpoliti

Og det kommer der forhåbetnligt nu. Forud for justitsministerens besøg i Vollsmose, kom Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) med tre konkrete forslag mod kriminaliteten i Vollsmose.

Han foreslår flere skærpede våbenregler hos de kriminelle, at utryghedsskabende forsamlinger skal kunne opløses, og at biler fra vanvidskørsel skal kunne konfiskeres.

Læs også Borgmester vil konfiskere muskelbiler og opløse forsamlinger i kampen mod bander

Desuden havde borgmesteren en vigtig ting med til mødet torsdag, der forudsætter, at de tre forslag kan blive udført.

- Jeg følger meget med i Fyns Politis fremragende arbejde. De har en stor mængde efterforskning og skal være til stede i gaden, samtidig med der bliver afgivet mange betjente til grænsen. Det bekymrer mig, og jeg håber, at regeringen sørger for, der kommer flere ressourcer, siger han.

Og det er også en af de ting, justitsminister Nick Hækkerup tager med fra dagens møde.

- Jeg vil bære til bordet, at vi får et politi, der er mere nært, og at vi får flere betjente, og at de kommer til at være i første række. Det skal vi forhandle om i Folketinget efter sommerferien, siger han.

Biler og hårdere straffe er ikke kun det, der hjælper Fadumo Mohammed Ismail, lillesøster til skuddræbte

Desuden anerkender han Odense-borgmesterens tre forslag og siger, at de i forvejen har skærpede regler mod både vanvidskørsel og våbenlovgivningen, og at det i sidste ende netop kræver mere politi at gennemføre det.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fik talt med adskillige beboere i Vollsmose. Foto: Morten Albek

I forhold til at opløse de forsamlinger, der skaber utryghed i Vollsmose, vil han se på at skaffe en hjemmel i Folketinget, der kan gøre det muligt for politet.

Beboerformanden i Birkepaterken i Vollsmose, Nishan Ganesh, mener også, at mere nærpoliti er en rigtig god løsning.

- Nærpolitiet skal styrkes endnu mere. Det er vigtigt, vi har genkendelige ansigter herude. Vi skal ikke se politiet som 'de blå skjorter', men derimod som 'Per' og 'Arne'. Det skal være en relation, siger han.

Læs også Visitationszoner i Vollsmose bliver forlænget

De unge keder sig

Men det er ifølge lillesøsteren og beboerformanden ikke nok bare at se på lovgivningen og mere politi. De påpeger, at et af de største problemer i Vollsmose er, at de unge keder sig.

- Det er det, der fører til flere bandemedlemmer. Så der skal komme flere aktiviteter for de unge drenge her. Biler og hårdere straffe er ikke kun det, der hjælper, siger lillesøsteren Fadumo Mohammed Ismail.

Lillesøsteren fortæller, at hun er blevet mere utryg ved at være i Vollsmose efter skuddrabet. Foto: Morten Aalbek

Hun bakkes op af beboerformanden i Birkeparken i Vollsmose.

- Det handler om alle de unge, der bliver rekrutteret til det her forfærdelige miljø. Vi skal give de unge et alternativ. Et alternativ til de dyre biler og det liv, siger Nishan Ganesh og fortsætter:

- Det handler ikke kun om at styrke politiet og myndigheder. Vi skal have styrket de lokale støttepæle her i området. Bydelssøstrene, Vollsmosesekretariatet - alle dem, der allerede løfter store læs.

Læs også Møde i Vollsmose efter skudepisode: - Vi skal have mere dialog

Efter ferien skal Folketingets partier forhandle en ny, stor aftale for politi og anklagemyndighed, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) vil tage nogle af forslagene med fra dagens møde.

- Det er en bydel, der er udfordret, og der skal gøres noget. Jeg er villig til at gå ret langt til forhandlingerne, hvor jeg er mere på ofrenes side end på forbrydernes side, siger ministeren.