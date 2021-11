Modsiger kandidattest: Lilleholt vil finansiere velfærd via frasalg

Finansieringen til velfærdsforbedringen skal findes via et salg af aktierne i Lindø Industripark i Munkebo. Her foreslår Venstre helt konkret at frasælge op til 49 procent af aktierne.

Modsigende svar

Såfremt Odense Kommune sælger ud af aktierne i Lindø Industripark vil kommunen de facto sælge ud af kommunale selskaber i et ønske om at forbedre velfærden.

Men i en kandidattest foretaget af DR svarer Christoffer Lilleholt "Uenig" i følgende udsagn.

"Odense Kommune skal sælge kommunale selskaber for at få penge til bedre velfærd".

Ifølge Christoffer Lilleholt var det svar dog møntet på et salg af Odense Fjernvarme.

- Det svarer jeg jo, fordi det spørgsmål henvender sig direkte til Fjernvarme Fyn og til det Fjernvarme Fyn-salg, der var tidligere på året fra borgmesterens side, siger han.

Så når du svarer i en test, at du er helt uenig i, at man skal sælge kommunale selskaber for at få bedre velfærd, mener du det egentlig ikke. Kun i relation til Fjernvarme Fyn?

- Så mener jeg det i relation til der, hvor borgerne er afhængige af det. Og her har vi altså et selskab, som ligger i en anden kommune. Når vi kigger på Fjernvarme Fyn og Odense Renovation, betaler vi som odenseanere penge hver eneste måned til det selskab, og vi er dybt afhængige af, hvad prisen er der. Derfor var vi dengang meget imod at sælge Fjernvarme Fyn.