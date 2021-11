Modsiger kandidattest: Venstre og Konservative vil ikke sænke skatten lige nu

Søren Windell har svaret, at han er enig i udsagnet. Christoffer Lilleholt er også enig. De har svaret, at de gerne vil sænke kommuneskatten, men det er ikke helt i overensstemmelse med, hvad de sagde i borgmesterduellen til valgfolkefesten i Odense søndag.

- Jeg ser ikke en mulighed for at sætte skatten ned i den kommende periode. Det er på den lange bane. Det er altid god konservativ politik, at pengene ligger bedst i borgernes lomme, sagde Søren Windell, og Christoffer Lilleholt greb samme standpunkt:



- Vi kunne godt tænke os at sænke skatten, når vi får råd til det. Vi har ikke nogen ambition om, at pengene skal ligge hos kommunen. Vi tror på, at vi kan drive den her kommune langt bedre, sagde Christoffer Lilleholt (V) i borgermesterdebatten.