Spidskandidat melder fra til debat - vil ikke vise coronapas

Hun vil ikke vise sit coronapas, som TV 2 Fyn har indført som krav for at komme ind til valgfolkefesten.



- Jeg kan ikke se nogen grund til at vise, at jeg ikke er syg. Jeg vil ikke vise mine data til andre. Jeg synes, det giver en falsk tryghed, siger Christel Gall.

Men ifølge Mads Boel, der er redaktions- og beredskabschef på TV 2 Fyn, er der vigtigt at være forsigtig.

- Vi har et stort ansvar som arrangør for ikke at skabe usikkerhed, og derfor holder vi hårdt fast i brugen af coronapas, siger Mads Boel.

- Smitten er igen på vej op i Danmark. Derfor har TV 2 Fyn valgt et forsigtighedsprincip til alle sin valgfolkefester, hvor coronapas er et krav for at få adgang. Det pågældende arrangement bliver holdt i et kulturhus, som er omfattet af regler om coronapas, og derfor har vi valgt kun at lukke folk ind, der kan vise et coronapas.