Modstand mod byggeri i skov i Odense vokser

By- og kulturrådmand i Odense Christoffer Lilleholt (V) kan ikke støtte et planlagt byggeri i Åløkkeskoven, hvor træer skal fældes for at gøre plads til boliger.

- Som ung politiker kan jeg ikke se mig selv i, at vi skal til at fælde skov for at bygge boliger. Derfor står det klart for Venstre, at vi ikke kan gå med til at fælde skov for at bygge boliger så tæt på byen, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

Ejendomsselskabet Olav de Linde har i årevis haft planer om at bygge et boligområde i skoven.

Utilfredshed blandt beboere

Det har mødt stor utilfredshed blandt områdets beboere, og de håber, at politikerne vil sætte en stopper for byggeplanerne.

Olav de Linde ejer området med skov, hvor træerne skal fældes. Kan I blande jer i det?

- Vi kan blande os i, hvordan der bliver bygget, hvor højt der bliver bygget, og hvor der skal bygges. Det er det, der skal træffes beslutning om, siger Christoffer Lilleholt.

Der vil dog fortsat kunne bygges nye boliger på de matrikler, hvor gamle bygninger tidligere er blevet revet ned.

Det er dele af området til venstre i billedet, der er stor debat omkring. Foto: Ole Holbech

Grundejerforening: Bevar skoven

Carsten Myhr, der er formand for Åløkkekvarterets Grundejerforening, er meget tilfreds med meldingen fra Venstre.

Han håber, at andre odenseanske byrådspolitikere følger trop. I sidste uge meldte den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley ud, at hun også mener, at skoven skal bevares.

Det gule, røde og lilla område ejer Olav de Linde. Den stiblede linje, der går gennem det gule område, er den vej, ejendomsselskabet har fået lov at bygge. Det røde område har Olav de Linde ikke tilladelse til at bygge på, men det frygter beboerne kommer til at ske. Det lilla område er der ingen plan for. Foto: Google Maps / David Moritz

Olav de Linde ejer området med skov og har selv plantet nogle af træerne. Selv om boligbyggeriet ikke bliver godkendt af kommunen, kan de dog ikke forhindre skoven i at blive fældet.

- Det ville være et kedeligt signal. Det er slet ikke i tidens ånd, så jeg tror ikke, han gør det, siger Carsten Myhr.

I de seneste år har han kæmpet for at få boligprojektet stoppet, og grundejerforeningen og beboerne i området vil arbejde videre for at få byrådet i Odense til at bevare hele skoven.