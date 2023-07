Muskelsvind stopper ikke Anders: - Vi har skabt noget, folk tror er umuligt

For Anders Berenth betyder Grøn koncert sindssygt meget

Han har selv muskelsvind og har været frivillig siden 2008 og er nu frivilligchef.

- Det betyder meget for mig, at man kan være med til at skabe noget, som folk tror er umuligt, men som er noget vi kan gære hver dag, siger Anders Berenth.

Og selvom musikken ifølge Jacob Haugaard er den "hottest" på årets festival, så er Anders der faktisk slet ikke for musikken.

- Den betyder ikke så meget for mig. Det er mere det at gøre et godt stykke arbejde og hjælpe folk, siger frivilligchefen, der understeger at også fællesskabet på Grøn er helt unikt.