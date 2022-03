Nedslidt udstyr og mangel på tandlæger: - Vi kan ikke give borgerne det tilbud, de har krav på

Kombinationen af rekrutteringsudfordringer og fysisk organisering af tandplejen betyder, at der opstår problemer med at leve op til de lovmæssige forpligtelser for den kommunale tandpleje.



Møde om udfordringerne

Der er møde den 8. marts 2022 i Børn- og Ungeudvalget om status på den kommunale tandpleje i Odense Kommune. Der vil være særligt fokus på de aktuelle udfordringer og forslag til den videre proces.

Til mødet skal et nyt forslag om en stor, central klinik for tandpleje i Odense drøftes samt bibeholdelse af to til fire lokale klinikker i kommunen.

Det medfører at flere tandlæger med Ret til Selvstændigt Virke vil være til stede under samme tag.