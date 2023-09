Nu afgøres det: Fynsk kulturskat kan komme på Verdensarvslisten

Forandringer på vej

Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at komme på Verdensarvslisten, må man leve op til nogle krav til formidling. Det skal nemlig være muligt for befolkningen og turister at få gavn af stederne.

Og det er altså ikke lige til, når attraktionen ligger begravet under jorden, men Mads Runge og Museum Odense har planer for, hvordan man alligevel kan formidle, hvad det er, der ligger under Nonnebakkens græs og asfalt.

Ifølge planen skal der opføres en model af ringborgen med en diameter på seks meter, og så skal volden nogle steder markeres med stålbånd for at give et bedre indtryk af, hvor den ligger. Indkørslerne ligger desuden omkring samme sted, som portene har været.

I det netop vedtagne budgetforlig for Odense Kommune er der afsat 9,4 millioner kroner i 2024 under By- og Kulturudvalget til formidlingsprojekt af borgen, hvis det skulle lykkes at komme på listen.