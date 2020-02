Ny hanløve ankommet til Odense Zoo

En ny hanløve har tirsdag taget vejen fra Givskud Zoo til Odense, men har endnu ikke mærket den fynske jord under poterne. Han sidder nemlig stadig i sin kasse.

Direktøren i Odense Zoo, Bjarne Klausen, har ikke travlt med at få den unge løve ud af sin kasse. Den skal have tid til at blive helt tryg ved sit nye hjem.

- Han er taget hjemmefra i dag fra et sted, som han er vant til at være, med dufte han kender. Nu kommer han over i en ny stald med nogle dufte, som han bestemt ikke kender. Så han er ekstremt usikker, siger Bjarne Klausen.

Det kræver et tålmodigt arbejde for dyrepasserne i den kommende tid, så den unge løve langsomt kan lære både dem og stalden at kende, og i fremtiden kan blive i stand til at styre flokken.

Ingen garanti for venskab

Hanløven har ikke meget selvtillid, men skal i fremtiden styre en flok bestående af tre andre unge hunløver på et år. Ingen ved endnu, om de fire unge løver finder sammen og kommer godt ud af med hinanden, det må tiden vise.

- Efterhånden som han bliver ældre, får han en stor manke og masser af selvtillid, og så er der ingen tvivl om, at han nok skal styre flokken, siger Bjarne Klausen.

Odense Zoo fornyer flokken, fordi den gamle hanløve ikke længere var interesseret i hele flokken, men kun viste interesse for en af hunløverne. De har valgt at starte forfra med en helt ny ung flok, og derfor er den gamle hanløve og hunner blevet aflivet.

- Der er sket noget med ham på hans ældre dage, så han har fået en uhensigtsmæssig adfærd. Det har givet nogle problemer i flokken, både internt mellem de to andre hunner, og når vi skulle styre dem, siger Bjarne Klausen.

Mødet med publikum

Hanløven sidder stadig i sin kasse og tager mod til sig, men hvornår får publikum ham at se?

- Det afhænger af, hvordan det hele forløber sig. Hvordan han er temperamentsmæssigt og hvordan hunnerne opfører sig over for ham. Det er unge løver, og det gør det meget nemmere, siger Bjarne Klausen.

Publikum vil i første omgang kun opleve hanløven alene i anlægget. Hvornår flokken kan ses sammen, er stadig uvist. Det kommer an på, hvordan hanløven og hunnerne reagerer på hinanden det næste stykke tid.

