Populært handyr vender tilbage til zoo

Der er kommet en ny beboer i Odense Zoo. Fredag er en ny søløvehan kommet til den fynske zoologiske have og skal bo sammen med resten af turistattraktionens hunsøløver.

- Det betyder rigtig meget i forhold til vores muligheder for at yngle med søløverne og vise flokken, som den ser ud i naturen, siger direktør i Odense Zoo Bjarne Klausen til TV 2/Fyn.

- Vi havde en han her i rigtig mange år, som vi desværre kom af med i 2011. Det er mange år siden, at vi har haft en søløvehan. Det har vi ikke haft, fordi det har været svært for os at håndtere i anlægget, vi havde før, forklarer Bjarne Klausen.

I sommer er søløveanlægget blevet bygget om og lavet dobbelt så stort, så der er mere plads - også til at adskille dem, hvis det bliver nødvendigt.

Født i Tyskland

Søløvehannen, der hedder Pedro og er halvandet år gammel, er blevet transporteret til Odense fra Stuttgart i Tyskland, hvor den er født.

- Han har været rolig hele vejen igennem. Vi har lige lukket ham ud, og han opfører sig, som om han er født her, siger Bjarne Klausen.

Den nye søløve kommer til at veje mellem 300 og 350 kilo, når den bliver voksen i femårsalderen. Den skal bo sammen med søløvehunnerne Maggie og Anne.

Intelligente og legesyge

Ifølge Odense Zoo kan en søløve svømme op til 40 kilometer i timen.

Søløver er intelligente og legesyge af natur. I en zoologisk have trives de derfor bedst, hvis de bliver trænet flere gange om dagen.

Derfor er det også populært blandt havens besøgende at overvære træningen, der foregår i åbningstiden. Træningen foregår mellem tre og seks gange om dagen - både på land og i vand.

Forskel på søløver og sæler

Søløver, der er nært beslægtet med sæler og hvalrosser, bliver som regel mellem 20 og 25 år. De lever af blæksprutter og fisk.

Det er dog forholdsvist nemt at se forskel på en sæl og en søløve, idet søløven har kraftige og muskuløse for- og bagluffer, som den kan gå på.

Søløven har yderligere et udvendigt øre, mens de ægte sæler kun har et hul ind til det indre øre.