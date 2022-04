Ny rapport: Børn og unges trivsel er blevet værre

I Odense Kommune ser udviklingen i det mentale helbred hos unge ud til at blive ringere.

I aldersgruppen 16-24 år er det 23,1 procent af mændene og 38,2 procent af kvinderne, der vurderer, at de har det mentalt dårligt. Det viser opgørelsen fra sundhedsprofilen "Sund Odense".

Kommunen oplever samme stigende tendens som på landsplan, og det skal der gøres noget ved, hvis det står til Odenses nye sundhedsudvalg.

Rystende tal ifølge rådmanden for Odenses nye sundhedsforvaltning, Tommy Hummelmose (K).

- Specielt som far til fire børn at læse, at næsten 40 procent af Odenses unge piger faktisk har ondt i livet, det man betegner som dårligt mentalt helbred, siger han.

Der er brug for ensretning

Tendensen til at stadig flere unge oplever at have det psykisk svært, genkender de hos centeret Headspace, som tilbyder samtaler med børn og unge. Det fortæller centerchef Sebastian Gjerlufsen.

- Det vi har set her inden for de sidste par år, det er faktisk mange flere almindelige, velfungerende unge mennesker, som har det dårligere. Men vi oplever også rigtig mange unge, som allerede har det så skidt, at vi faktisk ikke er tilstrækkelige, hvor vi er nødt til at brobygge dem til andre tilbud.