Nye beregninger: Nyt OUH vil mangle 1.400 parkeringspladser i 2030

For i 2030 vil der mangle 1.400 parkeringspladser ved Nyt OUH. Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark mandag besluttet at sætte gang i planerne for, hvordan det skal ske.

- Vi skal jo have fundet ud af, hvordan vi kan skaffe de sidste parkeringspladser. Derfor har vi besluttet at få rådgivning til, hvordan vi gør det bedst muligt, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark, til TV 2 Fyn.

I 2010 blev det fastlagt, at der skulle etableres 3.000 parkeringspladser. Ifølge nye beregninger vil der i 2030 nu være brug for næsten halvanden gang så mange - nemlig 4.400 pladser.



Ignorerede beregning

I 2012 blev der også lavet en analyse, som estimerede, at der i 2020 var behov for 3.640 parkeringspladser. Ifølge Region Syddanmark var der stor usikkerhed om den analyse, og derfor blev der ikke ændret noget i planerne for byggeriet.